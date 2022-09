Eindelijk doorbraak: studie voor ondertunneling Nieuwe Rijksweg wordt besteld

De Nieuwe Rijksweg (N34) ter hoogte van het bekende tramstationnetje in De Haan ondergronds brengen: al jaren wordt er geopperd dat het een goede zaak zou zijn. Volgens burgemeester Wilfried Vandaele zou er nog dit jaar een studie opgestart worden om de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Vorige vrijdag bereikten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan een akkoord om de technische en verkeerskundige haalbaarheid, alsook de ruimtelijke inpasbaarheid van een tunnel onder de Nieuwe Rijksweg te onderzoeken.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “In het kader van de ontharding en omdat het wegdek in slechte staat verkeert, wil de Vlaamse overheid de Koninklijke Baan (de kustbaan achter de duinen, red.) in De Haan laten verzanden. Dan komt er vooral tussen De Haan en Wenduine flink wat natuur bij en ontstaat er ruimte voor enkele randparkings, onder meer ter hoogte van Duneroze in Wenduine, de Zwarte Kiezel en het Zeepreventorium.”

Fietssnelweg

“Ook wil de Vlaamse overheid de fietssnelweg die door alle kustgemeenten loopt langs de Nieuwe Rijksweg leggen. Aangezien het verkeer op die landinwaartse zone dus verzwaard wordt, vragen wij dat die Nieuwe Rijksweg ter hoogte van het tramstation ondergronds wordt gebracht. Dan ontstaat er bovengronds een mooi plein en kan er eventueel ook een ondergrondse parking komen.”

“Dit alles zal een hoog kostenplaatje hebben, maar eerst moet er uiteraard ook worden nagegaan of een tunnel technisch wel kan en hoe de verkeersafwikkeling dan kan gebeuren.” Over dat vooronderzoek en de financiering ervan, is er nu een akkoord: het Agentschap Wegen en Verkeer neemt het overgrote deel van de 310.000 euro voor zijn rekening, de provincie, departement Omgeving (Vlaamse overheid) en de gemeente dragen elk 20.000 euro bij.

Tellingen

De studie start nog dit jaar. “Ter voorbereiding werden er deze zomer al verkeerstellingen en parkeertellingen uitgevoerd. Het is dus de bedoeling dat die verkeersafwikkeling in de toekomst verbetert, evenals de leefbaarheid en de verkeersveiligheid”, aldus nog Vandaele. De samenwerkingsovereenkomst voor de studie moet ook eerst nog groen licht krijgen in de gemeenteraad. “Het punt wordt voorgelegd in de gemeenteraad van donderdag 15 september”, klinkt het.