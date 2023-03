Eiktronk is nu een comfortabele verbinding tussen Deerlijk en Harelbeke

De Eiktronk, een trage weg die Deerlijk via de Gaversstraat met Harelbeke verbindt, kreeg een welverdiende update. Nu kan je op een goed berijdbaar pad richting Harelbeke fietsen of wandelen.

De Eiktronk is een deels onverharde landweg van zowat 400 m die loopt langs de E17 van de Gaversstraat in Deerlijk tot de Eikenstraat in Harelbeke. “Die werd gerenoveerd om er een fietsweg van te maken”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open VLD).

“De kosten, zo’n 19.000 euro, werden netjes verdeeld: 69 procent voor Deerlijk en 31 procent voor Harelbeke, een logische verdeling want het langste stuk ligt op Deerlijks grondgebied. De werken omvatten het opfrezen van de ondergrond, opmengen met nieuw funderingsmateriaal, nivelleren en tonrond afwerken met een fijne toplaag. Zo kregen we een egale maar waterdoorlaatbare weg. Ideaal voor fietsers.”

De Eiktronk, een trage weg tussen Deerlijk en Harelbeke, kreeg een renovatiebeurt. (Foto DRD)