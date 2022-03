Eigenaars van mobilhomes kunnen naar gratis infodag en check-up bij politie Westkust

Eigenaars van mobilhomes of campers kunnen op zaterdag 30 april gebruik maken van een heuse infodag bij politiezone Westkust. Het aanbod is interessant: wie dat wenst kan zelfs van een gratis check-up genieten. “Zo willen we dat iedereen zorgeloos op reis kan vertrekken en boetes kan vermijden”, zegt Ine Deburchgraeve van Westkust.

De infodag gaat door op zaterdag 30 april tussen 9 en 16 uur aan het centraal politiehuis in Koksijde en is een primeur. “Ze is bedoeld voor eigenaars van campers of mobilhomes”, zegt Ine Deburchgraeve.

“Maar al te vaak blijken deze voertuigen overladen wat een fikse boete vanaf 400 euro met zich meebrengt. Een goede controle kan heel wat problemen voorkomen. Veel eigenaars zijn ook in het ongewisse over de wetgeving en hier willen we verandering in brengen. Zo kan iedereen zorgeloos op reis vertrekken.”

Mobiele weegbrug

“Die dag kunnen eigenaars hun voertuig een gratis check-up laten uitvoeren. De mobiele weegbrug van politiezone Antwerpen staat paraat. Er zal heel wat info gegeven worden over de technische vereisten van het voertuig, snelheden en het vervoeren van bagage. Ook onze Franse collega’s zijn paraat om eigenaars wegwijs te maken in de Franse verkeersregels voor die door Frankrijk zou rijden.”

“Ook de dienst veiligheid van de gemeente Koksijde staat paraat. Een diefstal-preventieadviseur maakt de deelnemers wegwijs in de beveiliging van hun voertuig.”

(JH)