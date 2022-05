Eerste vierkant groen kruispunt in Izegem geopend

Op woensdag 4 mei opent het vernieuwde kruispunt Vijfwegen voor alle verkeer. Het kruispunt is het eerste kruispunt in de stad Izegem met een vierkant groen verkeerslicht. “Zo vermijden we conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers”, vertelt schepen van openbare werken en mobiliteit Caroline Maertens.

Op het vernieuwde kruispunt Vijfwegen zullen fietsers en voetgangers allemaal tegelijk groen licht krijgen om over te steken. Het gaat om een verkeerslicht met vier pijltjes en een fiets in het midden van het vierkant.

“Alle fietsers en voetgangers krijgen tegelijkertijd groen licht, en dat in alle richtingen. Alle auto’s en vrachtwagens moeten op dat moment voor het rode licht wachten. Fietsers rijden dus nooit mee met het gemotoriseerd verkeer. Zo is een conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers onmogelijk”, legt schepen Caroline Maertens uit.

Belangrijk om weten is dat fietsers en voetgangers niet automatisch groen licht krijgen. Ze moeten eerst op een knop drukken, om zo veilig het kruispunt te kunnen oversteken.

Rioleringswerken Kachtemsestraat

De wegenwerken in het kader van de herinrichting Vijfwegenstraat-Kachtemsestraat zitten op schema. “De aannemer startte op maandag 2 mei met de laatste fase: de rioleringswerken in de Kachtemsestraat tussen STG (vroeger Sax) en de Lieven Gevaertlaan”, vertelt schepen Maertens.

Deze werken zullen duren tot halverwege juli. Omrijden kan via het kruispunt Vijfwegen. Er wordt een afvalophaalpunt voorzien op het kruispunt van de Lieven Gevaertlaan en de Kachtemsestraat, en op de parking ter hoogte van het kruispunt Vijfwegen.