Eerste rode zaterdag op de weg, Touring verwacht files richting kust en op E17 richting Parijs

Dit weekend begint in vele regio’s de schoolvakantie en start het bouwverlof. Dit brengt traditiegetrouw de eerste drukte mee op de Europese wegen. Zaterdag wordt meteen een rode dag. Dat blijkt uit een verkeersprognose van Touring en VAB.

Bij ons start het bouwverlof in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Leuven. In Duitsland begint op veel plaatsen de zomervakantie en ook in Midden-Nederland en Frankrijk begint de zomervakantie, zegt VAB.

In België wordt het vooral druk op zaterdagvoormiddag met files in de richting van de kust, op de E411 in de richting van de Ardennen en op de E19 en de E17 richting Parijs (oranje).

Zaterdag is een rode dag voor het vertrek in heel Frankrijk, zegt Touring. VAB verwacht in Duitsland en Oostenrijk de eerste rode zaterdag, met heel wat verkeersdrukte, vooral zaterdagvoormiddag. Vooral op de A10, wordt het aanschuiven, net als op de hoofdwegen richting Italiaanse en Franse kusten.

In Zwitserland verwacht Touring op zaterdag en zondag druk verkeer met lange files (rood). In Italië en Spanje verwacht Touring enkel op zaterdag zeer moeilijk verkeer met lange files (rood).