Eerste openbare laadpaal in Diksmuide

De eerste openbare laadpaal voor elektrische auto’s in Diksmuide is geplaatst door Serge Vermander en zijn ouders Daniël Vermander en Vera Pittery, de eigenaars van Feestzaal De Broecken in Esen.

Serge Vermander baat samen met zijn ouders Daniël en Vera Vermander-Pittery feestzaal De Broecken in Esen uit. “Omdat we vaak bezoekers over de vloer krijgen die met een elektrische auto rijden, besloten we een laadpaal te plaatsen als extra service voor de gebruikers van de feestzaal. Daarnaast wilden we die meteen ook openbaar toegankelijk maken”, vertelt Serge.

“De laadpaal is 24/24 en 7/7 voor iedereen toegankelijk. We bevinden ons langs een lange oprijlaan van de N35, de Roeselarestraat nr 75 in Esen. De laadpaal staat dus tussen de gebouwen, uit het zicht vanop de grote weg en naast het woonhuis. Er is dus geen risico op vandalisme. Straks komt er nog een bord aan de oprit dat aangeeft waar men kan laden.”

Opladen is onbeperkt in tijd. “Het gaat om een laadpaal die op 11KW staat, wat voldoende is voor normale batterijen. Betalen gebeurt met een kaart en de prijs komt op een 55 cent/KW, waarbij een volle tank een 35 à 40 euro kost”, geeft Serge mee. “De elektriciteit wordt grotendeels opgewekt door zonnepanelen. Doordat we gelegen zijn langs de drukke weg Zarren-Diksmuide, kunnen ook passanten gebruikmaken van deze laadpaal.” (ACK)