Eerste nieuwe parking Leet open voor gebruik

Na maandenlange werken voor de heraanleg van de Leet wordt de eerste nieuwe parking opengesteld voor gebruik in het centrum van Ieper.

De parking bevindt zich bij het verplaatste Iers kruis tussen de Janseniusstraat en de achterkant van de Sint-Maartenskathedraal, en telt ongeveer dertig parkeerplaatsen. Vanaf vrijdag kan je er betalend kort parkeren gedurende maximum drie uur van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, behalve op zon- en feestdagen. Een keer per dag kan je per nummerplaat voor dertig minuten een gratis ticket nemen, dat geldt voor de volledige zone betalend kort parkeren. Betalen doe je aan de parkeerautomaat aan de inrit van de parking met munten of via sms en app.

Welgekomen parking

“De nieuwe groene parking is een pluspunt voor de bereikbaarheid van onze handel en horeca in het stadscentrum alsook voor de omwonenden”, stelt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De opening is welgekomen. Door de werken rond de Leet zijn tijdelijk een aantal parkeerplaatsen in de omgeving niet bruikbaar. Daarnaast kozen we er voor om op deze locatie een extra fietsenstalling te voorzien, interessant voor wie bijvoorbeeld met de fiets boodschappen gaat doen en evengoed handig voor recreatieve bezoekers die onze stad bezoeken.”

Groene zone uitgebreid

De grasdallen, aanplanting van nieuwe bomen en haag moeten de parking een groene uitstraling geven. Binnenkort komt er een nieuwe boom in het midden van de parking, die ligt bij het uitgebreide Astridpark. “De vroegere groene zone is groter geworden mét geïntegreerde parkeerplaatsen. De boord rond het park en langs de kathedraal doet ook dienst als zitmuur”, aldus schepen Ives Goudeseune (Vooruit).

Intussen wordt verder gewerkt op het Vandenpeereboomplein en een stukje van het Sint-Maartensplein aan de andere kant van de kathedraal. Het is onduidelijk hoelang de werken nog zullen duren. Veel hangt af van het archeologisch onderzoek en de opgraving van het aantal middeleeuwse skeletten. (TP)