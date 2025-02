Eerste deelwagens in Gistelse straatbeeld

In Gistel zet men een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit met de introductie van elektrische deelwagens. Voortaan kunnen inwoners gebruikmaken van twee elektrische Citroëns, die beschikbaar zijn op de parking bij de rotonde van de Heyvaertlaan met de Tempelhofstraat. Dat is ongeveer 200 meter verwijderd van het administratief centrum en het busstation, waar ook het zogenaamde Hoppin-punt is gelegen. Hoppin is een initiatief van de Vlaamse overheid en wil verschillende vormen van mobiliteit op één locatie combineren, zoals in dit geval openbaar vervoer met deelauto’s. “De wagens worden strategisch geplaatst nabij bushaltes en fietsenstallingen, hierdoor zijn ze ook makkelijk bereikbaar. Dit initiatief maakt deel uit van een breder project waarbij in totaal 96 deelwagens worden geplaatst op 51 locaties in Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek”, zo duiden mobiliteitsambtenaren Chiara Lorré en Jeroen Hap. Op de parking waar de auto’s staan, komt ook extra laadinfrastructuur. Waarom Gistel de auto’s nu heeft staan? “Deelwagens zijn een slim en financieel voordelig alternatief voor een tweede wagen, ook voor wie slechts af en toe een auto nodig heeft”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester). “Door bewust te kiezen voor elektrische wagens die geen CO2 uitstoten en minder fijnstof produceren investeren we in milieuvriendelijke én betaalbare mobiliteit.” De deelwagens zijn toegankelijk voor particulieren, bedrijven en lokale besturen. Na registratie op het platform kunnen gebruikers een wagen reserveren vanaf 3,99 euro per uur en 0,29 euro per kilometer. De firma die de auto’s ter beschikking stelt is Claus2you en het is ook via hun app dat je een rit kan reserveren. Verzekering en elektrisch laden zijn in de prijs inbegrepen.

Infosessie

Op 25 mei organiseert de stad Gistel een infosessie in de bibliotheek, waar geïnteresseerden meer informatie krijgen over het systeem en een gratis proefrit kunnen maken. (TVA)