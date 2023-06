Eerste deel van Torhoutstraat in Lichtervelde deze zomer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf 3 juli tot 30 september wordt het eerste deel van de Torhoutstraat, tussen de Marktplaats en de Boomgaardstraat in Lichtervelde, tijdelijk afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Dit werd besloten door het schepencollege tijdens de zitting van 19 juni. Tijdens deze proefopstelling mogen enkel zwakke weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers, nog gebruik maken van de doorgang naast het gemeentehuis. De in- en uitgang naar de parking op de Markt blijft ongewijzigd.

De maatregel komt er omdat het inrijden van de Torhoutstraat vanaf de Marktplaats en vanuit de Hoogstraat verkeersonveilig is. Dit komt door de korte bocht en de vernauwing naast het gemeentehuis. Hierdoor is de verkeerssituatie onoverzichtelijk, wat kan leiden tot conflictsituaties met zwakke weggebruikers en in het slechtste geval een verkeersongeval.