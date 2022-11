Eerste circulatiewijzigingen binnenkort in Rumbeke, verschillende straten veranderen van rijrichting

Met het nieuwe mobiliteitsplan zet de Stad stappen naar een veiliger Rumbeke. Het nieuwe plan zorgt voor meer duidelijkheid, minder drukte en meer fietsveiligheid. Verschillende maatregelen worden de komende jaren stelselmatig uitgevoerd. Het gaat om de uitbreiding van zone 30, fietsstraten, verandering van rijrichting, veiligere kruispunten, …

Deze herfst worden de eerste realisaties zichtbaar. Door te werken met circulatielussen, vereenvoudigen we de verkeersstromen in het centrum van Rumbeke. In een aantal straten verandert binnenkort de rijrichting. Het gaat onder meer om:

– de Koningsstraat,

– de Rumbeeksesteenweg, tussen Koningsstraat en St. Blasiusstraat

– de St.-Blasiusstraat, tussen Rumbeeksesteenweg en Koningsstraat

– de Louis Leynstraat

– de Koestraat, tussen Pastoor Slossestraat en Hoogstraat

De wijzigingen worden op het terrein zichtbaar door nieuwe verkeersborden, extra markeringen op de rijweg en plantenbakken waar nodig om voor een extra versmalling en dus trager verkeer te zorgen.

Ook in het stuk tussen de Sint-Petrus en Paulusstraat en de Zeger Maelfaitstraat voeren we eenrichtingsverkeer in, in de richting van de Koningsstraat. Deze aanpassing gebeurt wellicht pas vanaf begin 2023.

Twee kruispunten krijgen een andere voorrangsregeling

De beweging Oekensestraat / Izegemsestraat (in beide richtingen) krijgt voorrang op het verkeer dat vanuit het Kerkplein komt.Wie uit de richting van Izegem komt, krijgt in de Izegemsestraat voorrang om de Zeger Maelfaitstraat in te rijden. Het fietspad vanuit de Zeger Maelfaitstraat wordt doorgetrokken zodat je er veiliger de Izegemsestraat kan oversteken.

Herfstpakket

“Dit wordt ons herfstpakket in 2022. We voeren het mobiliteitsplan stap voor stap uit. Nieuwe aanpassingen vragen altijd een periode om het gewoon te worden. We zijn er van overtuigd dat dit de veiligheid van alle weggebruikers ten goede zal komen”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

Alle inwoners in het centrum van Rumbeke kregen recent de informatie in de brievenbus. In de loop van 2023 worden enkele straten ingericht als fietsstraat en benadrukken we de zone 30 in het centrum van Rumbeke. In 2024 trekken we de zone 30 door in de woonwijken.