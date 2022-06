Eerste carpoolparking van Zonnebeke komt naast ‘campingparking’, die moet verdwijnen

De eerste carpoolparking van Zonnebeke komt tussen de dorpen Beselare en Geluveld, en naast de problematische ‘campingparking’, die moet verdwijnen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) investeert 420.000 euro in de aanleg van een carpoolparking aan een doodlopend zijstraatje van de Wervikstraat naast de A19 bij de Zonnebeekse dorpen Beselare en Geluveld, en de oprit vanuit Ieper. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan de minister.

Koen Descheemaeker, fractieleider van N-VA Zonnebeke is tevreden. “Onze lokale afdeling staat gekend voor zijn groene reflex”, aldus Descheemaeker. “Carpoolen kunnen we alleen maar aanmoedigen en deze infrastructuur zal onze inwoners aanzetten om effectief meer samen te gaan rijden.”

“Carpoolen of samen rijden met anderen bevordert het sociaal contact en is budgetvriendelijk, zeker nu de prijs voor de brandstof torenhoog is. Bovendien is het de eenvoudigste manier om de CO2- en stikstofuitstoot terug te dringen en op die manier bij te dragen aan een gezond klimaat.”

Overlast

“Sinds het begin van de bestuursperiode staan veel voertuigen geparkeerd in de buurt en tellingen wezen uit dat een carpoolparking aangewezen is op die locatie”, zegt de Zonnebeekse schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#TEAM8980). “We stelden de vraag een paar jaar geleden aan de minister en wezen op de nood omwille van de hoge bezetting aan wildparkeerders.”

Meersseman dreigde in de eerste lockdown zelfs met een lokaal parkeerverbod omwille van een aantal langdurig parkerende truckers, die zorgden voor zwerfvuil en overlast. “Het is er echt over: de truckers barbecueën daar zelfs. De parking wordt gebruikt als camping”, klonk het toen.

Plaats voor 30 voertuigen

“De parking zal plaats bieden aan een dertigtal voertuigen en wordt de komende twee jaar aangelegd op grond, die al eigendom is van de gemeente”, zegt Meersseman, die in een beweging de problematische ‘campingparking’ wil aanpakken. “Een stuk bestaande parking van de Wervikstraat aan de kant van de nieuwe carpoolparking zal verdwijnen en wordt onthard. De bestaande parking aan de overkant wordt een type blauwe zone voor bewoners met vrachtwagen.”

Op de nieuwe carpoolparking komen twee snelladers en het gemeentebestuur zal in de buurt een snellaadpark aanleggen bij het recyclagepark en bedrijventerrein Polderhoek in Beselare. “Vlakbij de A19 en gewestwegen N303 en N8, een ideale locatie. De terreinen worden vanaf 2023 voor 20 jaar in een concessie aangeboden en blijven erna in eigendom van de gemeente. Het park wordt gerealiseerd tegen volgend jaar. Op 40 procent van de perceelsoppervlakte worden wateropvang en groenelementen voorzien.”

(TP)