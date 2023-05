Eerste aanpassingen openbaar vervoer in voege op 1 juli

De eerste aanpassingen volgens het nieuwe netwerk openbaar vervoer worden ingevoerd op 1 juli. Tegen januari 2024 moet alles in voege zijn. Een overzicht.

Op de as Ieper-Roeselare evolueren we sterk richting het voorziene aanbod in het nieuwe plan. Op de huidige verbinding 94 Roeselare-Moorslede-Zonnebeke-Ieper wordt de frequentie verdubbeld. Zo rijdt lijn 94 vanaf juli op weekdagen om de 30 minuten en tijdens het weekend om de 60 minuten. Daarnaast krijgen de varianten tussen Roeselare en Beselare het nieuwe lijnnummer 908. Lijn 908 rijdt enkel tijdens de spits in functie van de scholen. Uiteraard zijn er tijdens de spits op schooldagen extra ritten voor de jeugd voorzien. Ook zullen enkele naamwijzigingen van haltes gebeuren.

De haltes Hoeve De Poorter en Zonnebeke De Brikke verdwijnen, door een te lage bezetting. Op de functionele lijn Roeselare-Beselare, die er is voor de schoolkinderen, zal de halte Beselarestraat samengevoegd worden met de halte Noordeinde.

“Een belangrijke meerwaarde is de nieuwe rechtstreekse verbinding met het Jan Yperman Ziekenhuis”, stipt mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#team8980) aan. “Dit betekent dat inwoners uit Zonnebeke en Passendale iedere 30 minuten een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis zullen hebben.”

Splitsing in Menen

Op de as Ieper-Menen wordt de huidige lijn 84 Ieper-Menen-Moeskroen gesplitst in Menen. De verbinding tussen Ieper en Menen krijgt het nieuwe lijnnummer 80. Op die lijn is er extra aanbod voorzien voor Beselare en Geluveld. De nieuwe lijn komt niet op de markt van Ieper aan, maar aan het station.

“Concreet is er dus weer een vaste busverbinding in Beselare en zal Geluveld zijn verbinding behouden. Lijn 80 zal op weekdagen om het uur rijden, om de twee uur in het weekend. De ritten naar en van Kruiseke krijgen het nieuwe lijnnummer 808 en rijden enkel tijdens de schoolspits. De huidige lijn 89 Ieper-Komen, die door Zandvoorde rijdt, zal vanaf juli om de twee uur op weekdagen, tijdens de spits op zaterdag en niet op zondag rijden”, zegt Meersseman.

Er komen ook enkele wijzigingen in de benamingen van de haltes. Zo verdwijnt de halte de Blauwe Duif, en wordt de nieuwe hoofdhalte die op de markt van Geluveld, Geluveld Dorp. De inwoners uit Beselare en Geluveld kunnen in de toekomst ieder uur naar Ieper en vanuit het station om de 15 minuten een shuttlebus naar het Jan Yperman Ziekenhuis nemen. Eerder was al bekend dat in Zandvoorde de schoolbusverbindingen blijven bestaan.

“We zijn tevreden dat onze inspanningen vanuit de gemeenteraad, waarbij we twee jaar betaalden voor verbindingen in Beselare, nu geïntegreerd zijn in het nieuwe plan. Doordat de bus afslaat langs de N303 op het rondpunt en terug op zal rijden via de Kasteelstraat in Geluveld, blijft ook Geluveld goed bediend. Het is een eerste stap om dan ook volgend jaar weer ieder uur een bus te verkrijgen tijdens de week en opnieuw een busverbinding te verkrijgen in het weekend”, aldus Meersseman.

Test in Beselare

De schoolbus van De Lijn kwam in Beselare vaak vast te zitten, en in het kader van de verhoogde frequentie onderzoeken De Lijn en het AWV om een betere route in het centrum van Beselare mogelijk te maken. “Zo zal men in de zomervakantie één mogelijke route testen, met een tijdelijke halte in de Geluwestraat. Zo kan de bus langs de kerk inrijden en in de Geluwestraat zijn weg veiliger verder zetten naar Roeselare, Ieper of Menen. Hiervoor zullen enkele parkeerplaatsen tijdelijk verdwijnen. Mocht de testperiode positief verlopen, dan opent dit ook mogelijkheden voor een toekomstige groenere invulling van het plein voor de kerk van Beselare, met een compensatie voor het parkeren”, besluit de schepen.