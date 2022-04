Eenrichtingsverkeer in deel van de Pittemstraat in Meulebeke

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 6 april werd de invoering van éénrichtingsverkeer in de Pittemstraat tussen de Schutterijstraat en de Achtste Linielaan gestemd.

“Nu is er éénrichtingsverkeer in de Schutterijstraat, Wetstraat en Statiestraat”, begint schepen van Openbare Werken Seys. “Het instellen van het éénrichtingsverkeer in dit deel van de Pittemstraat zorgt bijkomend voor een betere verkeerscirculatie. De versmalde heraanleg van het kruispunt Achtste Linielaan – Pittemstraat bemoeilijkt het inrijden van de Pittemstraat komende vanuit de Randweg of de Achtste Linielaan. De buurtbewoners toonden zich, na bevraging, zeer enthousiast over dit voorstel. Er komt ook een geschilderd fietspad aan weerszijden van de straat. Het geheel kadert in het project ‘Heraanleg Pittemstraat en omgeving’. De nieuwe verkeerssituatie zal ingaan op 19 april.”

Goedgekeurd

Het voorstel werd met 11 ja-stemmen tegen 9 onthoudingen (onafhankelijk raadslid Bert Verdru was afwezig) goedgekeurd. De oppositieleden namen het de leden van de meerheid kwalijk dat de plannen al aan bod kwamen in het gemeentelijk infoblad.