Eénrichtingsverkeer in de Wervikstraat tijdens openingsweekend GC Gilwe

Omdat door de regen van de afgelopen dagen de parking van het nieuw GC Gilwe in de Wervikstraat niet klaar is, wordt tijdens het openingsweekend éénrichtingsverkeer ingevoerd. Vanuit de richting Wervik mag het niet.

In de Wervikstraat wordt uitzonderlijk parkeren in een visgraat toegelaten. Hierdoor wordt het vanaf het kruispunt vanaf de Kleine Wervikstraat tot aan de rotonde van de N58-Geluwesteenweg tijdelijk éénrichtingsverkeer. Er is een omleiding voorzien.

Om de hinder voor de bewoners van de wijk Witte Poort te beperken, zullen de paaltjes tussen de wijk en de Kleine Wervikstraat tijdelijk worden verwijderd. (EDB)