Eén week na invoering zone 30: taxichauffeurs ontevreden

Een week nadat de stad met het invoeren van een zone 30 over bijna het hele grondgebied een ingrijpende beslissing nam, zijn de reacties gematigd positief. Thuisverpleging en taxichauffeurs reageren afwijzend. Het bestuur reageert. “Dat bestuurders tijd verliezen, is geen argument.”

Het bleek enkele weken al uit enkele reacties in dit blad: niet iedereen is opgezet met de invoering van zone 30, maar de maatregel werd over het algemeen goed onthaald. “We hebben geen weet van grote problemen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Sommige mensen moeten wellicht wennen aan de nieuwe situatie en er zullen altijd gemengde reactie zijn, maar de invoering is goed verlopen.”

“Ik geef toe dat ik wel een aantal kritische en niet altijd fijn besnaarde reacties kreeg en dat is in dergelijke situaties meer dan normaal”, reageert schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) op zijn beurt. “Een veelgehoorde opmerking is dat de maatregel voor tijdverlies zorgt, maar dat is helemaal niet juist. Dat tijdverlies is verwaarloosbaar en zorgt voor meer veiligheid. Een voorbeeld: zone 30 in de Mariakerkelaan maakt dat chauffeurs er geen voordeel bij halen door de straat als sluipweg te gebruiken. En een sluipweg in een drukke woonwijk lijkt mij niet bepaald ideaal voor de veiligheid. Maar we zullen continu blijven evalueren.”

Taxi’s: niet op tijd

Toch stellen sommige sectoren zich vragen en niet in het minst de taxibedrijven. Dat blijkt uit Taxipro.be, het vakblad voor de sector. Zo stelt een bedrijf in Oostende voor om met een soort van tijdslot te werken. “Onze nachtchauffeurs moeten 30 kilometer per uur rijden terwijl er niemand op de baan is”, klinkt het. “Trouwens, op sommige plaatsen kan ik het begrijpen, op andere niet. Klanten hebben geen geduld meer.” Ook een ander bedrijf vindt de ingreep geen goede zaak. “Als wij letterlijk in iedere straat die snelheid moeten aanhouden, kunnen wij er zeker niet op tijd raken en zullen we alleen maar klanten verliezen. Alle begrip voor woonwijken en schoolstraten, dat valt te begrijpen.”

De lokale politie zal zich de komende tijd vooral focussen op sensibilisering. “Elke nieuwe maatregel heeft tijd nodig om ingeburgerd te geraken”, bevestigt korpschef Philip Caestecker. “Maar we zullen wel overgaan tot het uitdelen van waarschuwingen, gevolgd door verbaliseren. Let wel: we zullen hardleerse overtreders altijd beboeten.” (DVL)