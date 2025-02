Eén op de honderd bestuurders in Vlaanderen rijdt met een deelauto

In 2024 reden ruim 4.600 deelauto’s rond in Vlaanderen, elf procent meer dan in 2023. Een groter aanbod leidt tot meer gebruik, stelt Way To Go, het voormalige Autodelen.net vast. Het aantal autodelers steeg vorig jaar met 22 procent tot 46.600 bestuurders. Dat betekent dat één op de honderd Vlamingen met een rijbewijs een deelauto gebruikte, schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Volgens Way To Go legden die deelwagens vorig jaar meer dan 749.000 ritten af, 27 procent meer dan in 2023. Jeffrey Matthijs, directeur van Way To Go, noemt die cijfers bovendien een onderschatting. De deelplatformen Poppy en Miles delen hun cijfers niet en zijn dus niet opgenomen in de telling.

Meer artikels over deelwagens in West-Vlaanderen: