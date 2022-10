Een maand na invoering blijven meningen over zone 30 in Oostende verdeeld

Een maand na de invoering van de algemene zone 30 in de Oostendse woonwijken, blijven de meningen verdeeld. Werkgroep Fietseling is tevreden, maar de oppositie ziet dan weer pestgedrag in de invoering. Ondertussen is de tijd van sensibiliseren en informeren voorbij en is de politie gestart met het vaststellen van eventuele overtredingen.

Sinds 1 september is de maximum toegelaten snelheid in alle Oostendse woonwijken 30 kilometer per uur. Bij het binnen rijden van de woonwijken werden signalisatieborden met de slogan ‘30 dat is de max’ aangebracht, als onderbord bij de verkeersborden die de zone 30 aanduiden. De meningen over de invoering van de zone 30 waren verdeeld. Nochtans zou het voor een verkeersveiligere stad moeten zorgen.

Bij Werkgroep Fietseling, die de belangen van de fietsers in Oostende verdedigt, zijn ze nog steeds blij met de invoering. “Ik lees op sociale media echter heel wat verontrustende reacties op de invoering van de zone 30”, zegt woordvoerder Marc Horrix. “Er wordt nogal zuur op gereageerd en dat betreuren wij. Ik denk dat de invoering van een zone 30 wel degelijk toedraagt aan een veilig en comfortabel gevoel van de zwakke weggebruiker in het verkeer. Er zijn heel wat tegenwerkingen die eigenlijk maar weinig steek houden.”

“Wij juichen het initiatief – ook een maand na de invoering nog steeds toe. Niet alleen in Oostende wordt zone 30 de norm in de woonwijken, dat is ook zo in heel veel andere steden in Vlaanderen. Oostende is zeker geen alleenstaand geval. Er is echter wel nog wat werk aan de winkel in de fietszones. Eerder al haalden we aan dat de infrastructuur van de Van Iseghemlaan er zich niet toe leent om er een fietsstraat van te maken. Maar nog dikwijls krijgen fietsers te maken met autobestuurders die het principe van een fietszone niet respecteren. Daar moet misschien nog iets meer op toegezien worden.”

Weinig overleg

Een andere toon bij oppositiepartij Vooruit, die zegt dat er heel weinig overleg gepleegd is alvorens de zone 30 werd ingevoerd. Fractieleider Jeroen Soete vraagt zich zelfs af of het stadsbestuur de automobilist wil pesten om een politiek punt wil maken. “Dat wij als gemeenteraadsleden het nieuws via de pers moesten vernemen zonder dat er een debat aan voorafgegaan is, helpt misschien om lastige vragen te vermijden, maar het zorgt er ook voor dat er weinig inspraak mogelijk is. Nog belangrijker: vervoersmaatschappij De Lijn werd vooraf niet gecontacteerd, terwijl de invoering van de zone 30 toch een impact heeft op de dienstregeling en de rijtijden.”

Sinds 1 september is de maximum toegelaten snelheid in alle Oostendse woonwijken 30 kilometer per uur. © PETER MAENHOUDT

“De doelstelling van de veralgemeende zone 30 is meer verkeersveiligheid, maar we willen ook waarschuwen dat we er met de responsabilisering van de automobilist alleen niet zullen geraken. Ik krijg heel veel reacties binnen over steppers en fietsers die zich nu extra roekeloos in het verkeer begeven. Meer verkeersveiligheid is mee de verantwoordelijkheid van de zwakke weggebruiker en de zone 30 mag geen vervangmiddel zijn voor de nodige investeringen in veilige fietsinfrastructuur en de aanpak van gevaarlijke punten. Als ik bijvoorbeeld ‘s avonds op de Alfons Pieterslaan of op brede rijwegen met vrijliggend fietspaden aan 30 kilometer per uur moet rijden, dan vraag ik me af of dit de verkeersveiligheid bevordert of als men gewoon de automobilist wil pesten om een politiek punt te maken.”

Vaststellingen gestart

Eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor de mobiliteit in de stad, wil heel kort reageren. “We volgen alles van zeer nabij op en zullen natuurlijk bijsturen waar nodig. Vandaag, een maand na de invoering van de zone 30 regeling, zijn er evenwel geen noemenswaardige problemen”, aldus de schepen.

De lokale politie van Oostende schreef gedurende de eerste weken na de invoering geen boetes uit om bestuurders de kans te geven zich aan te passen. “We hebben de eerste weken benut om te informeren en te sensibiliseren”, zegt korpschef Philip Caestecker van de Oostendse politie. “Die periode is nu voorbij en we zijn nu begonnen met het vaststellen van eventuele overtredingen. We doen dat op weloverwogen plaatsen. Dat zijn dan plaatsen waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt als bestuurders te snel rijden. We gaan ons niet zomaar lukraak ergens opstellen. Maar bestuurders houden zich dus best aan de snelheid.”