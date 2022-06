Eén jaar deelsteps in Ieper: vloek of zegen? “Vier ongevallen in twee weken”

De groene deelsteps zijn na precies een jaar een vertrouwd zicht geworden in het Ieperse straatbeeld, maar zorgden ook veel controverse. Klachten over rondslingerde e-steps spoorde het stadsbestuur aan om vaste parkeerplaatsen te voorzien. Ook onaangepast rijgedrag zorgt voor irritatie én ongelukken. Een verplichte alcoholtest in het weekend moet daar een antwoord op bieden.

Op dinsdag 28 juni zal het precies een jaar zijn dat de deelsteps van Bolt in Ieper geïntroduceerd werden. Toen ging het om 150 stuks, ondertussen zijn het er al tien meer. “Op vandaag telt Bolt zo’n 6.200 gebruikers in Ieper”, zegt Oualid Benhammadi, country manager micro-mobility bij Bolt België. “We zien een verdubbeling van de cijfers sinds vorig jaar. In totaal hebben onze Ieperse gebruikers al meer dan 122.000 kilometer afgelegd sinds de lancering.”

“Populaire momenten waarop mensen onze e-steps gebruiken zijn voornamelijk vrijdag en zaterdag. Op maandag en zondag gebruiken mensen het minst vaak de deelsteps”, aldus Benhammadi, die benadrukt dat de Ieperlingen verantwoordelijk omgaan met de deelsteps. “Over het algemeen krijgen we zeer weinig te maken met vandalisme, beschadigde of verdwenen deelsteps. In Ieper belandden drie deelsteps in het water, maar met behulp van de brandweer konden we die weer snel recupereren.”

Alcoholtest

Een opvallende maatregel die Bolt onlangs invoerde was een verplichte alcoholtest ’s avonds in het weekend. Uit een recent onderzoek van het UCM Sint-Pieters bleek immers dat één derde van de ongevallen met elektrische steps ‘s nachts plaatsvond en het gevolg was van overmatig alcoholgebruik. De nieuwe functie bestaat uit een snelle en eenvoudige cognitieve test die de reactietijd meet tijdens drie veranderende beelden. De test start wanneer een gebruiker de QR-code op een step scant. “De test is verplicht voor iedereen die van donderdag tot zondag een step gebruikt tussen 19 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s morgens. Als de reactietijd een bepaalde drempel overschrijdt of als de gebruiker de test niet doet, ontgrendelt de app de scooter niet”, legt Oualid Benhammadi uit.

“Sowieso wordt het proefproject met nog eens zes maanden verlengd” – schepen Dimitry Soenen

We deden navraag bij de politiezone Arro Ieper over het aantal ongelukken met elektrische steps, maar daar tasten ze in het duister. “Omdat het om een relatief nieuw vervoersmiddel gaat, worden ongelukken met elektrische steps nog niet geregistreerd”, zegt woordvoerder Glenn Verdru. “We krijgen wel geregeld mails met klachten. Meestal gaat dat over onaangepast gebruik. Dat kan gaan om snelheid, maar ook slalommen tussen andere weggebruikers, geen voorrang verlenen bij het oversteken van een weg… Er worden geen specifieke controles gedaan op overtredingen van deelsteps of elektrische steps, maar als er overtredingen vastgesteld worden tijdens gewone verkeerscontroles dan worden die uiteraard ook geverbaliseerd.”

Ook op de spoeddienst van het Jan Yperman Ziekenhuis houden ze geen cijfers bij over het aantal patiënten dat betrokken was bij ongelukken met deelsteps, maar bij hoofdverpleegkundige Maarten Delaere van de spoedafdeling liggen enkele ongevallen wel fris in het geheugen. “De laatste twee weken kregen we vier patiënten binnen na een verkeersongeval met een elektrische step. Of het nu om een deelstep ging of niet, daar hebben we geen informatie over”, vertelt Maarten. “Het gaat vooral om lichte verwondingen. Drie keer gebeurde het ’s avonds en één keer ’s morgens.”

Hoe dan ook is Bolt vast van plan om in Ieper te blijven. “We merken dat we een relevante bijdrage leveren aan de mobiliteitsbehoefte van zowel de inwoners als de toeristen”, zegt Oualid Benhammadi.

Evaluatie op komst

De bal ligt echter in het kamp van het Ieperse stadsbestuur. “Binnen het schepencollege is er de komende weken een evaluatie”, zegt schepen van Smart City Dimitry Soenen (N-VA). “We merken dat de wetgeving zelf is veranderd. We zien ook dat Bolt initiatieven neemt, zoals die alcoholtest. We merken ook dat er beterschap is in het ophalen en herverdelen. Er is altijd wel ergens een step die aan de aandacht ontsnapt, maar al bij al kunnen we niet klagen. Als we vragen om in een bepaalde straat de snelheid tijdelijk te minderen, dan gebeurt dat ook. Als er bijvoorbeeld Tooghedagen zijn, dan kunnen wij vragen dat de deelsteps slechts 5 kilometer per uur kunnen rijden in de Menenstraat. We hebben zo ook gevraagd dat de deelsteps niet zouden werken op de Vestingen en het Hoornwerk, omdat we op die plaatsen merken dat ze voor wrevel zorgden bij de passanten. Er is dus wel een redelijk goeie samenwerking. Sowieso wordt het proefproject op 1 juli met nog eens zes maanden verlengd. Als de evaluatie van het stadsbestuur positief is, dan zullen we naar de gemeenteraad gaan zodat de opdracht kan bestendigd worden voor langere duur.”