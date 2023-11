Eén bocht, één jaar, drie ongevallen, stad belooft wegmarkering, bewoners radeloos: “Is er wel een oplossing?”

Zondagavond was het wééral prijs. Een bestuurder verloor de controle over het stuur in de flauwe bocht van de Lauwestraat in Rekkem en reed een geparkeerde wagen aan. Het derde ongeval al in nog geen jaar tijd. De stad belooft een witte lijn aan te brengen, maar inwoners vragen meer. “Waarom geen fietssuggestiestroken?”

27 februari 2021: Wagen mist bocht, 5 wagens zwaar beschadigd. 19 maart 2022: Hoe twee wagens van Natchez in één jaar tijd herleid werden tot schroot. 26 november 2023: Derde ongeval in één jaar tijd in zelfde bocht, bestuurder blaast positief.

Als de Lauwestraat in Rekkem de kranten haalt, dan is dat meestal geen positief bericht. Wie vanuit de richting Lauwe rijdt naar de Moeskroenstraat moet er voorbij. Een bocht van amper 30 graden, maar eentje waarop menig bestuurder zich miskijkt.

Wanneer we aanbellen bij Véronique Verbrugge, die er al twintig jaar woont, lacht ze eens groen. In haar antwoorden is een soort gelatenheid geslopen. “Tja, wat moet ik zeggen. Weeral. Ik zou durven zeggen dat het twee keer per jaar gebeurt. Mijn zoon Natchez die hier verderop woont zag al drie wagens op de schroothoop belanden”, zucht ze.

Zelf zetten ze hun auto zo strategisch mogelijk. Of ze parkeren hem op de parking naast de Sint-Niklaaskerk. Maar daarmee zullen de wagens er niet meer uit de bocht vliegen. Of er dan geen oplossing is? “De stad heeft het hier heraangelegd met boompjes. Ook kwam er een verkeersbord die aangeeft dat er een bocht is. Nu ja, een verkeersbordje dat nauwelijks zichtbaar is. Het is niet dat er niks gebeurt, maar is er wel een oplossing?”

Maatregelen

Een flitspaal? Een verkeersdrempel? Er komen alleszins nog extra maatregelen in de Lauwestraat. Er komen voorrangsregels aan de wegversmallingen, maar die zullen wellicht invloed hebben op de bocht. “We voorzien ook een kleine aanpassing in de laatste bocht waar we een middenlijn voorzien”, lichtte schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) al toe in de gemeenteraad in oktober.

Op de gemeenteraad opperde gemeenteraadslid Bérénice Bogaert (CD&V) fietssuggestiestroken. Ze staat niet alleen met die vraag. Jan Roelstraete woont iets verderop in Wijk ten Dale en moet de bocht zowat dagelijks nemen. Hij maakte een hele tijd terug een dossier op waarin hij vraagt om fietsers een betere plaats te geven in de hele Lauwestraat – en dus ook in de bocht.

Daarin stelt hij ook fietssuggestiestroken voor. “Met de sporthal, de chirolokalen, het speelplein, de Kasparschool en de Kasteelhoeve, zullen de zwakke weggebruiken de Lauwestraat in de toekomst veel blijven gebruiken. Bij de recent uitgevoerde renovatiewerken werd het fietspad ‘vergeten’”, klinkt het. “Vooral in de bocht is de situatie precair, daar de auto of vrachtwagenbestuurders er zich ook weinig bewust van zijn dat die zone ook door fietsers gebruikt wordt.”

Fietssuggestiestroken zijn voor de schepen echter niet aan de orde. “Het is een keuze om de verkeersstromen te organiseren. Zwaar vrachtverkeer richting het bedrijventerrein gaat via de Moeskroenstraat en Lauwestraat, we willen fietsers niet mengen met dat verkeer. Daarom willen we mensen een alternatief geven, via de Fonteinstraat of via Wijk ten Dale. Dat wordt nog verder uitgewerkt.” (JD)