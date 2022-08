Ecologisch cruisen langs de kust met eaSea Rider: “Onze e-scooters bieden comfort boven snelheid”

Veel mensen hebben de afgelopen jaren ontdekt dat het dichtbij net zo mooi of zelfs mooier kan zijn dan ver weg! In Knokke-Heist zijn er ook zandduinen, prachtige stranden, wilde vogels, bossen en een geweldig wandel-, fietsnetwerk. EaSeaRider voegt daar nog een extraatje aan toe. Want sinds kort geven hun elektrische scooters, choppers en monowheels de mogelijkheid de streek op een ecologische manier te bezoeken. Dankzij eaSea Rider kan je nu zonder lawaai langs de kustlijn cruisen.

De man die op het idee kwam om de elektrische scooter naar Knokke-Heist te brengen is Jan Bultinck. “Gewone scooters zijn niet erg goed voor het milieu. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van de ecologische voetafdruk die zij achterlaten. Het is van groot belang om milieubewuster te worden, zo kunnen we onze eigen leefomgeving sparen voor de toekomstige generaties. Met eaSea Rider dragen we bij aan duurzaamheid”, aldus de Bruggeling die inwoners, toeristen en bezoekers de kans biedt om Knokke-Heist en omstreken op een ecologische manier te ontdekken.

25 km per uur

“Wie over een auto- of bromfietsrijbewijs beschikt, kan bij eaSea Rider op de Knokse Zeedijk 524A, binnenspringen en van een onvergetelijke ervaring proeven”, aldus Bultinck. “Elektrische scooters zijn voordelig voor het milieu en duurzaam en dat heeft een pak voordelen: geen benzine nodig, men kan volop genieten van de stilte, het is mogelijk om in natuurgebieden te rijden, men kan cruisen over landwegen… Heel belangrijk: men kent geen parkeerproblemen.”

Voor wie nog twijfelt nog enkele cijfers. “Onze e-scooters bieden comfort boven snelheid. Ze rijden aan zo’n 25 km per uur en bieden een comfortabele plaats voor twee personen zodat je de streek op een aangename manier kan ontdekken. Aangezien de omgeving zoveel te bieden heeft, heb je zeker nood aan een veilig en flexibel voertuig waarbij je zelf de volledige controle houdt. Wie aarzelt om in te stappen, wordt door ons begeleid. Ons concept is niet alleen milieuvriendelijk maar vooral ideaal voor een gezellig uitje langs de kustlijn, de poldervelden, of een tocht naar Damme of Brugge…”, aldus Bultinck.

Unieke modellen

“EaSea Rider biedt met zijn scooters en choppers een ecologische oplossing niet alleen voor dagjestoeristen of weekendbezoekers. Ook de inwoners kunnen genieten van het gebruik van onze e-scooters zodat het gebruik van de wagen geminimaliseerd wordt.”

Voor wie het voelt kriebelen, geven we nog mee dat men bij eaSea Rider de keuze heeft tussen verschillende unieke modellen scooters, choppers, monowheels, steps… “Alleen voor het huren van elektrische fietsen kan je bij ons niet terecht. Er is al voldoende fietsaanbod.” Voor 100 euro huurt men voor een hele dag een e-scooter. Voor 4 uur betaalt men 60 euro en voor twee uur 40 euro, een e-chopper kost 25 procent meer. Een helm dragen is verplicht.

Voorlopig zijn de e-scooters enkel in Knokke-Heist te huur. “Maar het is best mogelijk dat we in de toekomst uitbreiden”, aldus Bultinck.