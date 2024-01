E3-tunnel in Harelbeke afgesloten voor verkeer door ijs op de weg: “Vermijden dat er incidenten gebeuren”

Door het aanhoudend winterweer met vriestemperaturen is de E3-tunnel in Harelbeke een ijspiste geworden. “Door constante temperatuurschommelingen is er altijd een ijslaag. Dat maakt het erg glad voor voertuigen en fietsers. Om te vermijden dat er incidenten gebeuren, hebben we in overleg met AWV beslist om de tunnel af te sluiten”, zegt Tamara Lavrijsen, van politiezone Gavers.

De E3-tunnel in Harelbeke is tot maandag volledig afgesloten voor alle verkeer. In de tunnel viel de voorbije dagen heel wat sneeuw en dat heeft nu gevolgen: doordat de sneeuw smolt, vormde zich een dikke ijslaag wegens vriestemperaturen. “Er zijn constant temperatuurschommelingen: boven nul overdag en onder nul ’s nachts. De ijslaag die zich zo vormde, is dik en gevaarlijk. Strooien is geen oplossing, want de ijslaag is te dik. En zo pakt het zout niet voldoende blijkbaar. Afsluiten bleek de veiligste optie. We deden dit na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer”, zegt Tamara Lavrijsen van politiezone Gavers.

Onderzoek

Het is de tweede keer dat de tunnel dicht gaat door een dikke ijslaag. “Voorlopig blijft de tunnel dicht tot maandagmorgen. Het agentschap Wegen en Verkeer denkt niet dat er een structureel probleem is met de tunnel, maar ze onderzoeken wel hoe het komt. Mogelijk kan de tunnel vroeger open, maar dan moet het ijs er volledig weg zijn.”

Omrijden

Het verkeer tussen Deerlijk en Roeselare kan dus niet door de E3-tunnel. Auto’s moeten de N36 net voor de brug afrijden. Via een andere weg kunnen ze, eens ze de tunnel voorbij zijn, de N36 weer oprijden.