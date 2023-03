Dynamische verkeersborden moeten tijdens schooltijd snelheid tot 30 km per uur beperken aan gevaarlijk kruispunt in Lissewege

Het Brugs stadsbestuur en Vlaams wegenbeheerder AWV bereikten een akkoord om dynamische snelheidsborden te plaatsen langs de N31 Zeelaan die dwarst in de deelgemeente Lissewege. “Met de Vrije Basisschool De Lisblomme in de buurt is het interessant dat we tijdens de schooltijden de maximale snelheid kunnen aanpassen van 50 naar 30 km per uur”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Heel wat bewoners en passanten moeten de drukke rijbaan N31 Zeelaan in Lissewege dwarsen en bovendien bevindt de Vrije Basisschool De Lisblomme zich vlak bij het kruispunt met de Stationsstraat. De plaatsing van dynamische snelheidsborden moet zorgen voor meer verkeersveiligheid.

30 km per uur

“Door te werken met deze elektronische dynamische borden kan het systeem zo geprogrammeerd worden dat op het juiste tijdstip de juiste maximumsnelheid wordt aangeduid. Dit betekent dat bij het begin en het einde van de schooldag de maximale snelheid 30 km per uur zal zijn terwijl op andere tijdstippen de maximale snelheid 50 km/uur is.”

“Dit zal de verkeersveiligheid voor iedereen ten goede komen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Ik hoop dat de borden spoedig kunnen worden geleverd, geplaatst en aangesloten. Ondertussen zal de politie zorgen voor een aanvullend politiereglement.”

Naast deze aanpassing van het snelheidsregime zal AWV de flitscamera op het kruispunt vervangen.