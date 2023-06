Dynamisch bord en app helpen taxichauffeurs aan station van Brugge

Er zijn in Brugge 114 actieve taxivoertuigen die op de Brugse taxistandplaatsen mogen parkeren. Aan het station zijn er 15 taxistandplaatsen en daar werd er soms ook buiten de belijning geparkeerd, wat uiteraard niet naar de zin van de chauffeurs van De Lijn was.

Dat probleem zou nu van de baan moeten zijn, want met de plaatsing van een dynamisch bord dat het aantal beschikbare taxistandplaatsen toont, ziet men meteen of het de moeite loont om daar aan te schuiven Er is ook een mobiele app operationeel waarmee taxichauffeurs een real time blik op het Stationsplein hebben.

Camera filmt taxistandplaatsen

Deze app is vooral belangrijk als er cruiseschepen aankomen, want dan zijn er vaak te weinig taxi’s op het Stationsplein te vinden”, weet schepen van Toerisme Mieke Hoste. “Ik vind het onthaal van de bezoekers die hier blijven overnachten zeer belangrijk. Deze toeristen komen vaak met de trein. Een onthaal met voldoende openbaar vervoer, maar ook met een mooi aanbod taxi’s is dan zeker een must. Taxichauffeurs kunnen nu dus zelf checken of het de moeite loont om naar het station te rijden, omdat de camera de 15 taxistandplaatsen filmt en die gegevens doorstuurt naar het bord en de app.”

Duurzamer rijden

“De installatie van het infobord was geen sinecure, onder meer door het plaatsen van een 95 meter lange ondergrondse stroomkabel”, aldus schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet, die met de medewerkers van haar dienst instond voor de technische uitvoering van de werkzaamheden. “Het infobord is niet enkel een handig hulpmiddel voor de Brugse taxi’s, maar helpt hen ook om duurzamer te rijden doordat er geen nutteloze afstanden hoeven te worden afgelegd.” (CGRA)