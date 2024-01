Dylan (29) met syndroom van Down wacht uur lang in vrieskou op bus… die niet afkomt: “Het loopt écht mis bij De Lijn nu”

De Zwevegemse Dylan (29) heeft het syndroom van Down, maar hij laat zich niet tegenhouden om productief te zijn. Hij werkt op verschillende plekken in en rond Zwevegem en is voor die verplaatsing bijna volledig afhankelijk van De Lijn. Sinds de invoering van het systeem Hoppin op 6 januari, merken Dylan en zijn ouders dat er heel wat problemen zijn: bussen die niet komen opdagen, bussen die een verkeerde afzetroute hebben of helemaal geen bussen. Vader Claude Derveaux (59): “Ik hoop dat er toch wat aanpassingen kunnen gebeuren.”

Er zijn al heel wat De Lijn-reizigers in de kou gelaten bij de tweede fase van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid. Vooral minder mobiele personen, mensen met een handicap en ouderen zien zich steeds meer geïsoleerd worden door een afhankelijkheid van het openbaar vervoer. Een aantal middelbare scholieren bleven maandag meer dan een uur lang wachten op een bus die nooit zou afkomen in Beselare.

Bezige bij

Ook Dylan (29) uit Zwevegem werd dinsdag letterlijk in de kou gelaten toen een bus niet afkwam. Hij heeft het syndroom van Down, maar is zelfstandig. De bezige bij werkt onder andere in het koffiehuis Mokka en Meer in Deerlijk, in de Spar in Sint-Lodewijk én in de Voedselbank van Zwevegem. Voor die verplaatsingen rekent hij op De Lijn, al merken zijn ouders dat er sinds de invoering van Hoppin, de tweede fase van basisbereikbaarheid, heel wat problemen zijn opgedoken.

Telkens Flexbus

“Het loopt toch wel mis bij De Lijn nu”, legt z’n vader Claude Derveaux (58) uit. “Mijn vrouw en ik zijn allebei overdag op het werk, maar met de bus lukte het vroeger wel op z’n eentje. We hadden daarvoor vaak geoefend en hij wist wanneer de bus kwam en waar hij moest afstappen. Nu moeten we telkens een Flexbus (vroegere Belbus, red.) reserveren. Dat lukt op zich wel, het probleem is dat hij een halfuur voor de bus aankomt een bericht krijgt. Dylan kan niet lezen, dus hij kan dat simpelweg niet interpreteren. Voordien kregen we een aantal dagen ervoor al een mail dat de bus er zou zijn op het gereserveerde moment.”

“Wij willen het oude systeem terug, al weet ik dat dat nooit voor de volle 100% zal lukken”

Daarnaast kwam de bus dinsdag niet opdagen, ook al was die gereserveerd. “Dylan belde na een uur wachten z’n moeder op. Ze belde me en ik vertrok meteen om hem op te pikken. Ik werk in de bouwsector, dus de laatste dagen is er niet altijd werk door het weer. Gelukkig kon ik hem nog brengen naar z’n werk. Deze ochtend ging ik trouwens mee naar de halte. Toen had de bus een verkeerde afzetroute. Ik kon gelukkig spreken met de buschauffeur, een vriendelijke man, en we vonden een oplossing.”

“Ik kan ook totaal niet boos zijn op die chauffeurs of medewerkers van De Lijn als er geen bus is. Ze kunnen er weinig aan doen en helpen ook zoveel mogelijk. Het nieuwe systeem is het probleem. Voor ons en voor Dylan zou het ideaal zijn als het opnieuw kan zoals vroeger, maar De Lijn zal dat nooit 100% terug veranderen.”

Vervoer via privébedrijf

Op maandag neemt Dylan bovendien ook de bus om naar z’n werk te gaan, maar nu is er vanuit Zwevegem op die dag geen aanbod bij De Lijn, ook niet via de Flexbus. “Dus betalen we 5 euro per dag voor een service om hem heen en terug te brengen via een privébedrijf. Met de Flexbus is dat gratis voor ons en zo hoort het. We hebben recht op gratis vervoer, dus dan zou het er ook moeten zijn. Ik begrijp dat niet.”

“Ik ben geen relschopper, maar wil gewoon in gesprek kunnen gaan met De Lijn”

“Wat ik ook niet begrijp, is dat er een bus passeert door de hoofdas in Zwevegem, waar we wonen, maar dat die er niet stopt. Ze doen nu alle kleine baantjes, maar stoppen niet langer in onze straat. Als de bus passeert, dan kan die toch ook gewoon stoppen? Ik weet ook dat dat allemaal door besparingen komt, maar het is gewoon jammer dat het zo loopt. Ik wil ook helemaal geen rel schoppen met De Lijn. Als er een nieuw systeem komt, is het altijd even wennen. Toch hoop ik dat er iets kan worden aangepast. Helemaal terug naar wat we vroeger hadden, wordt moeilijk, maar ik sta zeker open voor een gesprek.”