Duurzaam naar het werk door de Testkaravaan in Vlamertinge en Ieper

Twee weken lang was ‘De testkaravaan komt eraan!’ te gast WZC Wintershove Vlamertinge en Huize Zonnelied Ieper. Het doel was om personeelsleden duurzaam naar het werk te laten komen. Deze campagne vond ook plaats in De Kindervriend te Rollegem en Ingenium te Brugge. Met maar liefst 120 deelnemers is de interesse bij de personeelsleden van deze werkgevers alvast groot.

Het uitgangspunt van ‘De testkaravaan komt eraan!’ is het ‘test het uit’-principe: de provincie stelt per campagneperiode gratis een vloot van 85 duurzame vervoermiddelen ter beschikking voor de werknemers. Naast 45 speed pedelecs en 31 elektrische fietsen, kunnen ze ook zes elektrische bakfietsen en drie vouwfietsen uittesten. Ook bus- en treinpassen, ‘blue bikes’ en carpoolmogelijkheden behoren tot het aanbod. De testperiode per bedrijf bedroeg twee weken. In totaal namen 7.209 werknemers deel aan De Testkaravaan.

Tiende campagne

“De provinciale campagne is dit jaar aan haar tiende editie toe. Van 2014 tot 2022 deed de campagne 156 bedrijven aan”, verduidelijkt gedeputeerde voor mobiliteit, natuur, milieu en landschap, Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “Van begin 2014 tot en met eind 2021 legden 9.903 deelnemers iets meer dan 2,3 miljoen duurzame kilometers af en bespaarden ze 307 ton CO2. Uit een bevragingsronde bij de deelnemende bedrijven blijkt dat ongeveer 40 procent van de respondenten voortaan een duurzaam vervoermiddel gebruikt voor zijn/haar woon-werkverkeer. Bijna 58 procent doet dit vooral met de elektrische fiets. De provincie is de eerste organisatie die een dergelijke woon-werkcampagne aan bedrijven aanbiedt. Ze speelt daarmee in op de vraag van bedrijven om nieuwe mobiliteitsvormen te kunnen uittesten.”

“Ter uitbreiding van de campagne trekt de testkaravaan voor de zevende keer ook naar de gemeenten en hun inwoners. In 2023 biedt het project de inwoners van Nieuwpoort, Harelbeke, Zonnebeke, Mesen, Gistel en Moorslede de kans om gratis een fiets uit de vloot te testen en zo de voordelen ervan te ontdekken.”

Wedstrijd voor personeel

Personeelsleden die al duurzaam naar het werk komen en geen vervoermiddel willen testen, kunnen zich registreren voor deze campagne. Zij maken immers ook kans op een prijs uit de prijzenpot, met heel wat leuke prijzen per deelnemend bedrijf, zoals ‘Gif mo chette’-fietstassen, bonnen van 100 procent West-Vlaamse streekproducten en een bon van een sportwinkel.

De waardebonnen 100 procent West-Vlaams waren voor Sarah Boudry en Gretel Cool (Wintershove) en Katrien Depuydt (Zonnelied); de fietstassen gingen naar Els Goudeseune (Wintershove) en Christophe Clauw en Rita Six (Zonnelied) en de bonnen ter waarde van 100 euro te besteden bij Decathlon werden overhandigd aan Celine Muylle (Zonnelied) en Ilse Vanhove (Wintershove).