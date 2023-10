Duitstalige Gemeenschap bestendigt spoorlijn Oostende-Eupen in resolutie

Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft maandag een resolutie goedgekeurd die spoorlijn 49 bestendigt. Dat moet de treinverbinding tussen Eupen en Oostende zal garanderen.

Met de resolutie willen de Duitstaligen er zeker van zijn dat de treinen op die spoorlijn wel degelijk doorrijden tot terminus Eupen, wat vandaag niet altijd het geval is. Wanneer vandaag een vertraging van veertig minuten wordt genoteerd, stopt de trein in Welkenraedt. Bij een vertraging van 65 minuten rijdt de trein zelfs niet verder dan het station van Verviers. Meerdere passagiers, veelal oudere mensen, zijn op die manier gestrand in Verviers zonder transportmiddel om hen tot in Eupen te brengen.

Met de resolutie vragen de Duitstalige volksvertegenwoordigers aan de federale regering om erover te waken dat elke trein die als eindbestemming Eupen heeft, ook effectief tot in Eupen rijdt, ongeacht de vertraging waarmee het voertuig kampt. Ze vragen eveneens beloftes om het station van Eupen te renoveren na te leven. Het station zag de voorbije tien jaar haar aantal reizigers verdubbelen.

De parlementairen willen ook dat de verlenging van de lijn Kortrijk-Welkenraedt richting Eupen wordt opgenomen in het mobiliteitsplan 2023-2026 en dat er elke 30 minuten treinen zouden vertrekken vanaf het station in het Duitstalige landgedeelte. Ze vragen ook om de verlenging van lijn 49 Oostende-Eupen richting Stolberg/Aken, in Duitsland.