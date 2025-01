Druk kruispunt maandag afgesloten voor weghalen kerstboom en verlichting

Opgelet voor wie maandag in Oostduinkerke moet zijn. Het drukke kruispunt aan het Erfgoedhuis wordt afgesloten voor het weghalen van de kerstboom.

De feestdagen en kerstvakantie lopen op het einde en dus moet ook de kerstversiering uit het straatbeeld worden gehaald. Dat zal maandagochtend gebeuren in Oostduinkerke en dat zal verkeershinder met zich meebrengen. “Maandag zal het kruispunt van de Leopold II Laan met de Dorpsstraat volledig afgesloten zijn tijdens de voormiddag”, meldt de gemeente Koksijde. “Dit voor het wegnemen van de kerstboom en kerstverlichting. Er is een omleiding voor doorgaand verkeer via de A. Boudrystraat, de S.Declerckstraat en de Dorpsstraat in beide richtingen. Voor de voetgangers en fietsers zal er steeds een veilige doorgang zijn.” (JH)