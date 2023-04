Druk kruispunt aan Expresweg wordt aangepast

De gemeenteraad keurde dinsdagavond de aanpassing van het kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg-Expresweg (N382) goed. Verkeer dat de Expresweg links wil oprijden zal straks moeten voorsorteren. Er komen ook nieuwe fietspaden. De exacte timing van de werken is nog niet gekend.

De aanpassing van het belangrijke en drukke kruispunt kadert in de eerste fase van het mobiliteitsplan voor een betere doorstroming van het verkeer van en naar het stadscentrum. Het reeds ingevoerde éénrichtingsverkeer van de ring naar de Stormestraat en de toekomstige heraanleg van de Franklin Rooseveltlaan zijn twee van de vijf maatregelen uit dat mobiliteitsplan.

Het nieuwe ontwerp dat dinsdagavond werd goedgekeurd bevat voorsorteerstroken voor het verkeer dat uit de Jozef Duthoystraat en Desselgemseweg linksaf de Expresweg wil oprijden.

Op dit moment rijden voertuigen het kruispunt op om tussen het doorgaande verkeer linksaf te slaan, waardoor men de circulatie ophoudt. Vooral in de spitsuren leidt dat soms tot gevaarlijke situaties. De voorsorteerstroken en aangepaste verkeerslichten moeten die problemen voorkomen.

“Daarnaast wordt de fietssuggestiestrook in de rijrichting naar de Expresweg deels vervangen door een langer afgebakend fietspad zodat fietsers naast de wachtrij met voertuigen kunnen fietsen”, vertelt schepen van Mobiliteit Philip Himpe. “Ook de fietsoversteek van en naar de oude spoorwegbedding wordt aangepakt.”

Het project wordt opgedeeld in twee fases. Eerst komt de Jozef Duthoystraat aan de beurt, daarna volgt de Desselgemseweg. “We zullen eerst samenzitten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de timing van de werken af te stemmen, AWV moet immers de verkeerslichten op het kruispunt vervangen.”

Kluwen aan fietsers

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door alle gemeenteraadsleden. Ook oppositiepartij Groen juichte de aanpassing toe. “Al blijft het vooral een quick win voor vlotter autoverkeer”, vindt raadslid Inge Vandevelde.

“Voor en na schooltijd is het er een kluwen aan fietsers die via de oversteek in de Jozef Duthoystraat nadien in de tegenovergestelde richting het kruispunt passeren. Dat probleem wordt niet opgelost.”

De werken worden geraamd op 273.000 euro. Studiebureau Lobelle uit Jabbeke stond in voor het ontwerp.