Dronckaertstraat tussen Menen en Kortrijk is nu zone 50

De snelheid in de Dronckaertstraat, de directe route tussen Rijsel en Kortrijk, zakt van 70 naar 50 km/u. Het dodelijke verkeersongeval van een jaar geleden zorgde voor een stroomversnelling in het plan om de straat verkeersveiliger te maken. De snelheidsbeperking geldt vanaf kruispunt Croisé in Menen tot aan de grens van Kortrijk.

De snelheidsbeperking is de meest opvallende maatregel die schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) aankondigde om de beruchte Dronckaertstraat wat verkeersveiliger te maken. Tussen Kortrijk en kruispunt Croisé komen nog drie extra oversteekplaatsen voor voetgangers én nog twee enkel en alleen voor fietsers. Extra remlijnen aan de brug moeten bestuurders aanmanen op hun snelheid te letten. Er worden ook extra verkeersborden geplaatst die de zwakke weggebruiker moet beschermen. De bebouwde kom wordt vanaf vandaag ook verder uitgebreid, waardoor de zone 50 vroeger van kracht is.

Vanaf nu

De maatregelen werden al verschillende keren bekrachtigd door de gemeenteraad en gaan vrijdag in. Stad Menen is ervan overtuigd dat deze maatregelen de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komen. Al zal dat vooral moeten blijken uit de praktijk.