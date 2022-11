Driespan in Zevekote onderneemt actie voor veilig schoolverkeer: “Oplossing op langere termijn”

In Gistel werden afgelopen zomer speciale wegmarkeringen aangebracht in de buurt van scholen om gemotoriseerd verkeer attent te maken op de passage van kinderen. Alleen in Zevekote zijn die wegmarkeringen niet mogelijk. Nog niet. In tussentijd onderneemt de school zelf actie.

Vrije Basisschool Driespan ligt in de Schoolstraat, een zijweg van de belangrijke verbindingsweg Zevekotestraat tussen Gistel en Middelkerke. “Rondom de school zien we een gevaarlijke situatie: druk verkeer, zwaar vervoer, zeer smalle voetpaden en geen fietspaden”, schetst directeur Evelien Bulcke de situatie. “Het oudercomité van de school is bezorgd en wil de veiligheid van alle kinderen garanderen. Het comité ging op zoek naar sponsors om vier gele ‘SLOW’-mannetjes aan te kopen, ook bekend onder de noemer ‘Victor Veilig’.” De plastic figuurtjes van ongeveer een meter groot zijn snel herkenbaar dankzij hun gele kleur, rode petje en oranje vlag die ze vasthouden. De ‘ventjes’ werden langs de zebrapaden in de Zevekotestraat geplaatst.

“Op die manier ziet het voorbijrijdend gemotoriseerd verkeer dat er een school in de buurt is en dat er kinderen de straat kunnen oversteken. De ouders hopen op die manier dat bestuurders hun snelheid aanpassen”, onderstreept Bulcke. “Dit initiatief kadert in een groter geheel”, gaat de directeur door. “Afgelopen zomer werd aan elke Gistelse school groene zebrapaden geschilderd, waardoor die meer opvallen en bestuurders hun snelheid matigen. In Zevekote was dit niet mogelijk omdat de Zevekotestraat een gewestweg is, beheerd door de Vlaamse overheid via het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). De aanvraag bij het gewest werd al ingediend en we hopen dat hier binnenkort een gelijkaardig zebrapad zal geschilderd worden. Op lange termijn hopen we op een totaalaanpak: het zwaar vervoer zou niet meer door het dorp mogen passeren, maar buiten de dorpskern omgeleid moeten. Bovendien missen we fietspaden en zijn de voetpaden erg smal.”

Zwaar vervoer zou niet meer door het dorp mogen passeren

Vaste markeringen

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) kent de situatie. “De mobiliteitsraad diende in samenspraak met de dorpsraad enkele ambities in bij AWV om het dorp veiliger te maken. Daartoe behoren het instellen van een trajectcontrole – waarvan de toezegging al is gebeurd -, het schilderen van het woord ‘School’ op de weg met een groene achtergrond en aanleggen van fietssuggestiestroken. De stad neemt zelf enkele initiatieven op het voetpad. We bekijken om in plaats van de Victor-mannetjes vaste markeringen te plaatsen, zoals kleurrijke figuren, om aan bestuurders te tonen dat ze een schoolomgeving passeren.”

Bij Driespan onderlijnen ze het belang van verkeersopvoeding. “We stimuleren de kinderen om met een fluojas naar school te komen in de donkere winterperiode. Op geregelde tijdstippen krijgen ze dan een kleine beloning. Bij de inschrijving krijgen nieuwe peuters een fluojas met het logo van de school. En als we uitstappen doen, gaan we vaak te voet of met de fiets. De oudere kinderen fietsen onder begeleiding ook al eens door Gistel om zo verschillende verkeerssituaties te leren. Er is bovendien een goede samenwerking met de politie van Stad Gistel. Zij organiseren jaarlijks activiteiten in het kader van verkeersopvoeding”, besluit de directeur. (TVA)