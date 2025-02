Drie weekends geen treinverkeer op bepaalde trajecten tussen De Panne en Deinze

Dit weekend, 22 en 23 februari en op 1 en 2 maart is er hinder op de spoorlijn 73 tussen De Panne en Deinze.

Tijdens het weekend van 15 en 16 februari rijden er in beide richtingen geen treinen tussen Lichtervelde, Tielt en Deinze. Tijdens het weekend van 22 en 23 februari is dat tussen De Panne en Diksmuide en tijdens het weekend van 1 en 2 maart tussen Diksmuide en Lichtervelde. Waar het treinverkeer wordt onderbroken, zet NMBS telkens vervangbussen in.

Die onderbrekingen zijn een gevolg van werken.

Op 15 en 16 februari wordt steenslag vervangen tussen Deinze en Lichtervelde en worden sommige dwarsliggers vervangen. Dit is belangrijk om de stabiliteit van het spoor te blijven garanderen. Tegelijk werkt de infrastructuurbeheerder er ook aan verschillende overwegen.

Op 22 en 23 februari worden spoorstaven van meerdere overwegen vervangen tussen Diksmuide, Koksijde en De Panne. Tussen Koksijde en De Panne worden verschillende wissels vernieuwd. Tenslotte wordt er ook onderhoud gaan aan de seininrichting en organiseert Infrabel verschillende testritten om treindetectietoestellen te controleren.

Op 1 en 2 maart worden de sporen van twee overwegen tussen Lichtervelde en De Panne vernieuwd en organiseert de infrastructuurbeheerder nog een paar testritten.

Reizigers krijgen de raad de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont de vertrektijden van de vervangbussen.

