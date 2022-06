Drie nieuwe trajectcontroles op komst in Anzegem

Anzegem wil van de gemeente een verkeersveiligere plek te maken. In totaal kregen vijvenvijftig zebrapaden die zich bevinden op gemeentewegen elk vier nieuwe lichtelementen. Daarnaast investeert Vlaanderen in drie trajectcontroles langs de N382 en N36. Ook komt er een snelheidscamera vlakbij de Buitenschool De Bergop in Oostdorp te Tiegem (N36).

Op 21 april 2022 maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) bekend dat de Vlaamse overheid zal investeren in 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s langs gewestwegen in Vlaanderen.

Die handhavingsinstallaties komen er in samenspraak met de lokale besturen die daarvoor een aanvraag indienden samen met de lokale politiezone. De Vlaamse overheid investeert hiermee in totaal voor een bedrag van 6,7 miljoen euro.

Drie nieuwe snelheidscamera’s die in beide richtingen zullen werken, zijn gepland in West-Vlaanderen waarvan één in Oostdorp in Tiegem. De twee andere locaties zijn de Doorniksesteenweg langs de N353 in Avelgem, en de Brugsesteenweg langs de N50 in Pittem.

Drie trajectcontroles

Van de drie trajectcontroles in Anzegem zullen er twee geplaatst worden langs de gewestweg N382 in de Bevrijdingslaan en in de Statiestraat, de trajectcontrole langs de N36 zal in de Peter Benoitstraat zijn.

De termijn voor plaatsing van de flitspaal zal pas bepaald kunnen worden na een plaatsbezoek waarin alle lokale randvoorwaarden zoals boringen, aanwezige ondergrond en de hoeveelheid grondwerk in kaart zullen gebracht worden.

Verdere overlegmomenten voor het vervolg van de realisatie, zullen volgen met het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Per locatie wordt er voorlopig gerekend met een ruwe raming van 80.000 euro. De werken zelf worden ten laatste in 2023 voltooid.

Zelfopladende lichtelementen

De gemeente Anzegem investeerde 36.000 euro om de vijvenvijftig oversteekplaatsen verkeersveiliger te maken. “De elementen aan de zebrapaden lichten op in het donker en waarschuwen het verkeer in beide richtingen”, aldus schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (Samen Eén). “Overdag werken de lichten niet, maar laden ze zichzelf weer op