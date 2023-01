Douanepost Callicanes volledig afgebroken

De oude gebouwen op de Frans-Vlaamse grens in Watou zijn niet meer. Het afbreken van de panden past in het masterplan dat voor de grenssite wordt uitgewerkt.

De gebouwen op de grenspost stonden al meer dan 30 jaar leeg. Na het verdwijnen van de grenzen verloor de post zijn nut. In 2020 kocht de provincie de gronden en de gebouwen. De afbraak van de panden past in een masterplan dat wordt uitgewerkt. In het plan staat onder de realisatie van een nieuwe ‘landmark’ om Callicanes uit te bouwen tot een poort tot West- en Frans-Vlaanderen. (CMW)