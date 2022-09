Dossier rond de Komenstraat/Steenstraat is bijna rond

Met de aanvraag tot goedkeuring van de aanpassing van de rooilijn is de stap naar het afronden van het dossier rond de verkeersveiligheid in de Komenstraat (Wijtschate) en Steenstraat (Mesen) gezet. Burgemeester Wieland De Meyer verwacht dat de bewoners van de Komenstraat hun wagen tegen het voorjaar ‘23 zullen kunnen parkeren achteraan hun woning. “We voorzien geen openbare parking, wel een toegangsweg naar de door de bewoners aan te leggen parkeerruimte.”

De verkeerschaos en de daaraan gekoppelde woordenwisselingen zijn ondertussen bekend. Maar na ruim twee jaar lijkt een oplossing eindelijk in de maak. “We benaderen met de komende aanpassing zo goed als de optimale verbetering”, duidt de Heuvellandse burgemeester.

Groenaanplanting

“We voorzien met ingang aan de bakkerij in de Komenstraat een toegangsweg naar de achterkant van de woningen in de Komenstraat. Zo kunnen tot 30 auto’s van de openbare weg verdwijnen waardoor een betere verkeersstroom mogelijk wordt.” De toegangsweg word aangelegd via de opritlaan van de privéparkings en voert dan in een linker- en rechterstrook naar de woningen.

“Deze strook wordt aangelegd in betonnen grasdallen waardoor de bewoners hun wagen kunnen parkeren op hun domein. Het is aan hen om nog een paar aanpassingen te doen om dat vlot te kunnen doen.” De werken worden straks uitgevoerd en onder meer de aanwezige gracht wordt verlegd. “Om het geheel wat aan te kleden voorzien we ook de aanplanting van groen.”

Clarebout Potatoes

Deze maatregel moet de verkeerschaos in de straat zo goed als definitief oplossen. Eerder werden uitwijkstroken aangelegd en werd zone 30 ingevoerd. Nu nog zijn er werken bezig voor het aanleggen van een middengeleider.

“Niet onbelangrijk zijn ook de afspraken die we maakten met het aardappelbedrijf Clarebout Potatoes. Zij sturen hun vrachtwagenchauffeurs die vanuit het binnenland komen via Kortrijk en Rijsel naar de recente aangelegde weg aan de Seulestraat in Nieuwkerke.”

Meer uitwijkmogelijkheden

Met Nieuwkerke is meteen de naam van de gemeente gevallen met een zo goed als identieke verkeerssituatie als in Wijtschate/Mesen. Burgemeester Wieland De Meyer is zich daarvan bewust en denkt samen met de werkgroep na over concrete oplossingen. “En die vinden we voorlopig niet. Zo is er geen toelating om een verharde parking aan te leggen ter hoogte van het kerkhof. In tegenstelling tot de situatie in Mesen/Wijtschate is de rijweg in Nieuwkerke iets breder en zijn er door de indeling wat meer uitwijkmogelijkheden. De aanleg van de nieuwe rijweg zorgde alvast voor minder zwaar verkeer meer ter hoogte van de school.”

In Nieuwkerke wordt straks ook de Korte Mooiaardstraat verbreed waardoor de vrachtwagens komende vanuit Dranouter niet langer de bocht aan de Heirweg moeten nemen om het aardappelverwerkend bedrijf te bereiken.