Dorp Leke staat voor mysterie van de volle witte lijn: “We hopen dat dit een vergissing is”

De volle witte lijn op de Oostendebaan in het Diksmuidse dorp Leke baart menig chauffeur kopzorgen. Over een lengte van ongeveer een kilometer mag je plots niet meer inhalen op de drukke gewestweg. “Wij wisten van niets en hopen dat het Agentschap Wegen en Verkeer op zijn stappen terugkeert”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). Maar dat is het AWV niet van plan. Het begon allemaal met een klacht van één bewoner.

Op een mooie ochtend ontwaakte Diksmuide met een volle witte lijn op de Oostendebaan tussen de Kaaidijkstraat en het begin van de asverschuiving in de Lekedorpstraat. Plots mocht je op de gewestweg in Leke niet meer inhalen. Het stadbestuur was naar eigen zeggen niet op de hoogte. “Tijdens een open bewonersvergadering in Leke werd dat heel kort meegedeeld”, reageert schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Daarna is er één mail van AWV verstuurd geweest waarin stond dat het voltallige schepencollege op dat dorpsoverleg aanwezig was waarop een particulier het inhaalverbod kort had aangehaald. Er werd geen advies gevraagd aan de verkeerscommissie of aan het schepencollege wat toch een elementaire vorm van beleefdheid is. Ik neem het AWV niets kwalijk maar stel me toch vragen bij deze werkwijze.”

Overleg

Voor burgemeester Lies Laridon (CD&V) is er maar één oplossing: die volle witte lijn moet opnieuw een stippellijn worden zodat inhalen terug kan. “We zullen sowieso een overleg vragen aan AWV want met zo’n werkwijze zijn we niet akkoord. Eén burger zou, zogezegd in naam van het bewonersplatform van Leke, een inhaalverbod hebben gevraagd en verkregen. Op die plek kan inhalen perfect veilig. Er is daar voldoende zicht. We vragen AWV dus om het in oorspronkelijke staat te herstellen.”

Op sociale media maken veel chauffeurs zich eveneens druk over het plotse inhaalverbod. Langs die weg rijdt namelijk ook veel landbouwverkeer.

Vraag van burger

AWV is niet van plan de volle witte lijn opnieuw te herschilderen in een stippellijn. “We kregen inderdaad een vraag van één burger”, reageert Dirk Vanhuysse, woordvoerder van AWV voor West-Vlaanderen. “Het is eerder uitzonderlijk dat we ingaan op de vraag van één inwoner. Na intern overleg vonden we die vraag naar een inhaalverbod op die locatie terecht om de verkeersveiligheid te verhogen. Als wegbeheerder mogen wij zelf beslissen over de belijning. We waren in die buurt net aan het schilderen en hebben meteen dat stuk meegenomen. Mocht die aanvraag nu zijn binnengekomen dan kon dat pas volgend jaar uitgevoerd worden. Net omdat we reeds aan het schilderen waren, was er ook geen tijd meer voor een officiële communicatie naar het stadsbestuur. Het voltallige schepencollege was wel aanwezig op een vergadering van het bewonersplatform waar de aanpassing van de belijning werd besproken. We zijn niet van plan die belijning opnieuw aan te passen.” (GUS)