Dodelijk ongeval bewijst eens te meer de onveiligheid van de Isabellalaan in Zeebrugge

Het dodelijk ongeval, waarvan de Heistse visser Frank Vlietinck op 4 maart het slachtoffer werd, bewijst eens te meer de onveiligheid van de Isabellalaan in Zeebrugge. Gemeenteraadslid Jean-Marie De Plancke (Open VLD) vraagt de stad om contact op te nemen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, zodat alvast tijdelijke veiligheidsmaategelen kunnen getoffen worden.

“Het gaat om een dodelijk ongeval met een fietser die de Isabellalaan wilde kruisen ter hoogte van de meeuwenstraat in Zeebrugge”, legt Jean-Marie De Plancke uit. “Jammer genoeg is dit niet het eerste dodelijk ongeval en ik vrees voor de toekomst.”

“Hoewel snelheid op dei plek beperkt is, rijden de meeste wagens er veel te snel. Komende van de Visartsluis gaat het verkeer van één baanvak naar twee. Gezien er een afslag is naar de visveiling, rijden veel voertuigen op het linker vak veel te snel richting Vandammesluis. Nochtans is er amper honderd meter verder een voetgangers- en fietsersoversteek.”

Verbindingsweg

Het liberale gemeenteraadslid wijst erop dat eind april, na ingebruikname van de nieuwe brug over het verbindingsdok, de J. Verschaeveweg een drukke verbindingsweg wordt tussen de achterhaven (ventweg A11) en Dudzele-Brugge : “Zowel voor fietsers als voor voetgangers zal de situatie nog onveiliger worden! De kruising van de Isabellalaan met de Verschaeveweg zal meer dan ooit een risico-onderneming worden.”

Jean-Marie De Plancke vraagt aan de Brugse burgemeester Dirk De fauw om dringend contact op te nemen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer: “Er moeten zo spoedig mogelijk tijdelijke maatregelen ingesteld worden om de veiligheid te verhogen. Een remeide is het terugbrengen van het verkeer tot één verplichte afslagstrook naar achterhaven en één rijstrook richting Vandammesluis. Dat zou al vertragend kunnen werken, maar mogelijks zien deskundigen nog andere en betere oplossingen.”