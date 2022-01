Dit weekend vervangbussen tussen Knokke en Brugge

Tijdens de weekends vernieuwt Infrabel de ballast, dat zijn de stenen die voor de stabiliteit van het spoor zorgen, tussen Blankenberge en Brugge en rond het station van Brugge.

Deze werken zijn nodig om de veiligheid van het treinverkeer te kunnen blijven garanderen.

Drie haltes in Knokke-Heist

Op zondagen 30 januari, 6 februari en 13 februari zet de NMBS daarom vervangbussen in op de lijn tussen Knokke en Brugge.

De haltes bevinden zich op het Maurice Lippensplein in Knokke, in de Knokkestraat ter hoogte van het station Duinbergen en het Stationsplein in Heist.