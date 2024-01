Dit jaar alweer drie ongevallen op E403, Voka pleit nogmaals voor derde rijstrook: “Het is er elke week koekenbak”

De afgelopen week was het wéér prijs op de E403. Tot twee keer toe zorgden verkeersongevallen, gelukkig zonder al te veel fysieke ellende, voor het nodige fileleed. Voor Voka West-Vlaanderen is de maat meer dan vol. “Het is er elke week koekenbak. Stop met studies bestellen: er is dringend actie nodig.”

Vrijdag 5 januari: in Loppem verliest een bestuurder van een personenwagen de controle over het stuur en belandt aan de verkeerswisselaar richting Brugge tussen de vangrail en brugreling op zijn dak.

Dinsdag 9 januari: in Lichtervelde verliest een vrachtwagen een glazen ruit waarna de snelweg bezaaid wordt met scherven.

Ook vorig jaar waren de verkeersincidenten op de autosnelweg tussen Kortrijk en Brugge amper te tellen. En telkens met heel wat fileleed als gevolg en waar het ontbreken van een derde rijstrook tussen Brugge en Roeselare mee aan de basis van ligt.

Frustraties

Een situatie die steeds meer een doorn in het oog van werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen is. “Het is er gewoon élke week koekenbak”, zegt belangenbehartiger Matthieu Marisse.

“De E403 verbindt drie centrumsteden en is naast een verkeersader ook een van de belangrijkste economische routes van West-Vlaanderen. De aansluiting met de haven van Zeebrugge, de verbinding met Frankrijk… Het loopt allemaal via onze E403.”

“Maar het ontbreken van die derde rijstrook over een belangrijk deel van het traject zorgt voor heel wat frustraties. Niet enkel bij de weggebruikers zelf, ook bij werkgevers en ondernemers. De tijd van stilstaan moet écht voorbij zijn.”

Geen studies meer

Voka stelt dat de limieten van de autosnelweg stilaan bereikt zijn. “Er moet een derde rijstrook – in beide richtingen – komen. Het is echt tijd dat de studies in realisaties worden omgezet. Straks worden er nog studies óver de studies besteld, terwijl er dringend actie nodig is. Liefst nog deze legislatuur.”

“We staan voor een verkiezingsjaar. Vanuit Voka hopen we dat onze West-Vlaamse politici zich achter dit cruciale dossier scharen en hier absolute prioriteit aan geven. Om onze economie een broodnodige boost te geven én de verkeersveiligheid te verhogen.”