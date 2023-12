“Dit is een serieuze streep door onze rekening”: De Lijn schrapt belbushalte in Ingelmunster waardoor Brent (14) niet meer zelfstandig naar school kan

Begin volgend jaar voert De Lijn diverse aanpassingen door. De belbushalte in Heirweg Zuid in Ingelmunster zal niet meer bediend worden. Een ferme tegenslag voor de familie Defreyne, want zoon Brent (14) gebruikt de halte om naar school te gaan in Izegem. Door een fysieke beperking is hij niet in staat om dagelijks de fiets te gebruiken. Zijn ouders proberen samen met de gemeente een oplossing te zoeken.

Op 6 januari 2024 rolt De Lijn het nieuwe flexvervoer uit, dat op heel wat plaatsen de gekende belbussen moet vervangen. Onder meer de belbushalte in Heirweg Zuid verdwijnt. Een stevige opdoffer voor de jonge Brent Defreyne. De 14-jarige Ingelmunsternaar gebruikt de belbus dagelijks om naar het VTI in Izegem te trekken. Door een spierkrachttekort is hij niet in staat om op en af te fietsen.

“Brent is erg snel vermoeid”, duidt moeder Nele Colpaert (40). “Dagdagelijkse dingen zijn voor hem topsport, wandelen voelt bijvoorbeeld aan als lopen. Hij kan alles, maar de combinatie put hem hard uit.”

“Als ik elke dag heen en weer zou fietsen, dan ben ik na een week piepedood” – Brent Defreyne

Naar school fietsen kan hij, maar dat elke dag doen is niet aan de orde. “Na een hele dag les volgen en rondstappen, kom ik al moe thuis, en dan moet ik nog naar de kiné. Als ik elke dag heen en weer zou fietsen, dan ben ik na een week piepedood. Dan moet ik een week thuisblijven om te bekomen en word ik sneller ziek”, vertelt Brent.

De belbus – op vijftig meter van de voordeur – is dus de ideale oplossing om zelfstandig naar school te gaan. “Die zelfstandigheid verliest hij als de halte niet meer bediend wordt”, gaat Nele verder.

Kilometer verder

“De halte verdwijnt omdat er een andere halte in een straal van één kilometer ligt. Maar dat is ver stappen voor Brent. Het is bijzonder jammer. Men probeert zoveel mogelijk jongeren naar het gewone onderwijs te sturen, maar dan nemen ze dit af.”

Ook de andere passagiers op de bus reageren ontzet. “De oudere mensen zeggen dat ze de bus niet meer zullen gebruiken, dat vind ik heel jammer”, zegt Brent.

Oplossing zoeken

De ouders proberen samen met het gemeentebestuur een oplossing te vinden. “We worden goed bijgestaan door het schepencollege, hopelijk kunnen zij wat extra druk uitoefenen. Want dit is een serieuze streep door onze rekening”, aldus mama Nele.

“Om Brent te voeren, moet ik een uitzondering vragen op mijn werk. Ophalen lukt nooit, daarvoor zouden we telkens vrienden of familie moeten inschakelen, maar daar is echt geen beginnen aan. We kunnen enkel maar hopen op een positieve uitkomst en het behoud van de belbushalte.”