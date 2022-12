Discussie over effect van geluidswerende berm: “Slechter dan voordien”

Sinds een goede maand is de nieuwe geluidswerende berm tussen de E17 en het Villapark in Waregem afgewerkt. Toch stellen sommige omwonenden zich vragen bij het effect van de nieuwe berm. Volgens het stadsbestuur vinden er binnenkort metingen plaats die de geluidsvermindering bewijzen.

Doet de nieuwe geluidsberm langs de E17 wat hij moet doen, namelijk het geluid van de autosnelweg dempen? Dat was de inzet van een discussie op de gemeenteraad dinsdagavond. In een mondelinge vraag polste oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) naar een stand van zaken. “Ik vernam van bewoners die er wonen dat de geluidsberm niet werkt. Door het rooien van de bomen is het zelfs nog slechter geworden.”

Impact op ademhaling

De bewoners in kwestie zijn Willy De Meyer en Roos Decru. Ze wonen al tientallen jaren in de Galgewegel, evenwijdig met de E17, en zagen hoe het bestaande groen weggehaald werd om de aanleg van de geluidsberm mogelijk te maken. “Vroeger hielden de bomen en de struiken het geluid nog een beetje tegen, nu hebben we meer last dan ooit”, zegt Willy. “Niet alleen van het lawaai, maar ook van het fijn stof. De struiken hielden dat wat tegen. Ik voel de impact echt op mijn ademhaling.”

Willy en Roos wonen aan het uiteinde van de geluidsberm, waarop nieuwe bomen geplant zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar ja, ‘boompje groot, plantertje dood’, luidt de zegswijze”, zegt Willy, die toegeeft dat andere buren wel degelijk het effect van de geluidsberm merken. “Een man die iets verderop woont, heeft zelf geluidsmetingen uitgevoerd. Op voorhand, toen de werken halverwege waren en nu ze afgerond zijn. Het scheelt 8 decibel in lawaai.” Uit eerdere onderzoeken van onder meer de Vlaamse overheid blijkt dat een reductie van 8 decibel een goed resultaat is.

Geluidsmetingen volgen

Het stadsbestuur geeft aan dat er nog geluidsmetingen volgen om het precieze effect in kaart te brengen. “Die kunnen pas gebeuren als de weersomstandigheden ideaal zijn. Zo mag er bijvoorbeeld geen neerslag vallen. Het verschil tussen de voor- en nametingen zal de geluidsvermindering aantonen”, zegt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). De bewoners van het Villapark hebben meer dan 30 jaar gewacht op de aanleg van de geluidsberm, die 5 meter breed en 600 meter lang is. De aanleg begon officieel in maart 2021. De eindfactuur is nog niet bekend, maar het Agentschap Wegen en Verkeer betaalde 421.600 euro, terwijl de stad 242.300 euro bijlegde.