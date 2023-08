Dirk De fauw: “In het dossier van het Brugs bussenplan worden politieke spelletjes gespeeld”

Zoals verwacht regende het tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond opmerkingen over het nieuw bussenplan. “Behalve de burgemeester is geen enkel gemeenteraadslid akkoord met dit plan. Zelfs vanuit de meerderheid horen we kritiek”, laakte oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB). Volgens Dirk De fauw (CD&V) worden er in dit dossier ‘politieke spelletjes’ gespeeld.

Op 12 september wil de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) een aparte commissievergadering (berek) wijden aan het nieuw bussenplan, samen met vertegenwoordigers van De Lijn. Van 2 oktober tot 15 november wil de Stad de Bruggelingen bevragen over het openbaar vervoer, een evaluatie volgt in december, eventuele aanpassingen in 2024.

Te laat?

Voor Ilse Coopman (N-VA) komt die evaluatie te laat: “Waarom zo lang wachten? De voorbije weken werden we overstelpt met opmerkingen. Eens het schooljaar bezig is, zal de kritiek nog toenemen. Doe de schrapping van haltes aan scholen en woon-zorgcentra teniet en garandeer bij de centrumshuttle een voorkeursbehandeling voor Bruggelingen. Het gaat toch niet op dat die gratis shuttle vol toeristen zit, waardoor er geen plaats meer is voor onze stadsgenoten.”

Annick Lambrecht (Vooruit) herhaalde haar eisen: “Meten is weten. Waar blijven de exacte opstapcijfers van De Lijn? Die heb je nodig voordat je haltes afschaft.”

Vraaggericht

Hilde Decleer (CD&V) vroeg om twee routes voor de centrumshuttle door de Brugse binnenstad en om veilige opstapplaatsen langs de ring. Janos Braem (Groen) laakte het gebrek aan inspraak en gaf voormalig minister voor mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de schuld: “Hij koos voor het ‘vraaggericht’ systeem, waardoor er zoveel haltes afgeschaft worden. Misschien kan er één lacune vlug opgelost worden? Er is geen bushalte meer aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Instituut in de wijk Sint-Willibrord.”

Dirk De fauw (CD&V) vond dat er in dit dossier ‘politieke spelletjes’ gespeeld worden: “Alle schuld en verantwoordelijkheid wordt bij de burgemeester gelegd. Net als mijn voorganger Renaat Landuyt en de vroegere Gentse burgemeester Daniël Termont heb ik geen vat op De Lijn. Het Brugs schepencollege heeft tien keer over dit dossier vergaderd, onze aanbeveling om geen haltes bij woon-zorgcentra viel in dovemansoren.”

Desastreus

“Ben Weyts koos het principe van basisbereikbaarheid. Het nieuwe bussenplan mocht niet meer kosten dan het vorige. Volgens mobiliteitsexperten is de herstructurering van het openbaar vervoer desastreus. Als stad proberen we de tekortkomingen van De Lijn op te vullen door te investeren in onder meer een ‘gratis’ centrumshuttle. Dat is voor historische steden de mobiliteit van de toekomst”, aldus Dirk De fauw, die er fijntjes op wees dat ook Vooruit in het Vlaams parlement de plannen van De Lijn niet afgewezen heeft.

Voor raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) is de discussie rond het bussenplan ontluisterend voor de ‘eenheid’ binnen het Brugs schepencollege….