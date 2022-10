Diksmuide doet mee aan ‘Dag van de Trage Weg’: Van wandelen tot molenbezoek

Onder de noemer ‘Blankaart XL’ doet ook Diksmuide mee aan de ‘Dag van de Trage Weg’. Stappen, taxibootjes of een taxibusje… er is voor elk wat wils. Op zondag 16 oktober valt er tussen 9.30 en 17.30 uur heel wat te beleven.

“De verschillende wandelroutes variëren tussen 3 en 24 km en laten je het nieuwe wandelnetwerk verkennen. Er is zelfs een rolstoelvriendelijke route die start aan de IJzerboomgaard in Diksmuide. Op de andere, veelal onverharde routes, kan je de omgeving van de IJzervallei op een unieke manier verkennen”, vertelt gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe. “Wil je graag de routes aan elkaar rijgen of een bezoek brengen aan een molen of een brouwerij, dan kan men een gratis taxiboot of -bus nemen. De haltes en de uren van de bus zijn op de wandelwijzer op elke startlocatie te vinden. In het bezoekerscentrum De Blankaart kan je tal van workshops volgen en meedoen aan het vogelvoederweekend. De Beukelaremolen en de Beeuwsaertmolen openen hun deuren, maar ook een bezoekje aan brouwerij Leroy is mogelijk. Bij Muséecafe De Fot’oeil en herberg De Knocke kan je ook nog een stukje cultuur opsnuiven.”

Startplaatsen

De tien wandelroutes zijn te vinden op www.rlwesthoek.be. Starten kan bij: café de IJzerboomgaard, bezoekcentrum De Blankaart, Muséecafé De Fot’oeil en Herberg De Knocke in Diksmuide. In Houthulst kan dat aan vzw De Boot en aan het kasteel van Merkem. In Lo-Reninge is het vertrekpunt het Noordschoteplein. Aan Frituur De Zege in Ieper en aan de kerk van Bikschote in Langemark-Poelkapelle kan men ook starten. Deelname is gratis. Blankaart XL is een organisatie van Regionaal Landschap Westhoek in samenwerking met provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart, Natuurpunt, vzw De Boot, Westtoer, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Lo-Reninge en Langemark-Poelkapelle.