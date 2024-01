“Deze prachtige hal moet meteen weer open”: N-VA-mandatarissen bezetten afgesloten inkom van station Brugge

Mandatarissen en bestuursleden van N-VA Brugge hebben woensdagochtend de recent afgesloten inkomhal van het Brugse station eventjes bezet. Zij eisen dat de NMBS deze prachtige historische zaal meteen heropent voor treinreizigers. Tegelijk moeten de unieke muurschilderingen worden hersteld en bewaard. Vlaams parlementslid Maaike De Vreese vraagt Erfgoedminister Matthias Diependaele om op te treden tegen deze verwaarlozing. Gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche ziet veel bijkomende mogelijkheden voor deze bijzondere ruimte.

Het Brugse raadslid Martine Bruggeman kwam de voorbije jaren herhaaldelijk tussenbeide om aandacht te vragen voor de muurschilderijen in de lokettenzaal van het Brugse station. Zij wees op het historische en artistieke belang van het massale kunstwerk ‘Mijn Landekyn ter Eere’ van René De Pauw uit 1939. De kunstminnende politica vroeg het stadsbestuur aan te dringen bij de NMBS om de beschadiging en de verloedering van deze schilderijen tegen te gaan.

Op deze muurschilderijen en panelen herken je onder meer Brugse gebouwen, de kuststreek, de Damse Vaart, de Stinker en de Blinker, graven uit de Eerste Wereldoorlog, Gent, Brussel, Hasselt, de Waalse industrie en enkele strijders uit de Guldensporenslag, zowaar naast de Eiffeltoren geportretteerd. De kunstenaar verwerkte kunstig het grote uurwerk in zijn kleurige schilderingen.

Conservatie

Zowel dit werk als de lokettenzaal en de voorgevel van het station van Brugge zijn intussen beschermd. In 2001 ondergingen de schilderijen al eens een conservatiebehandeling. Maar sinds die tijd laat de NMBS de zaken op zijn beloop, ook nadat er waterinsijpeling werd vastgesteld. Het was ook daarover dat Martine vorig jaar nog eens interpelleerde. Zonder gevolg, niet van het stadsbestuur en niet van de NMBS.

Enkele weken geleden besloot de spoorwegoverheid pardoes om de hele lokettenzaal te sluiten. Voor tickets en informatie kan je als binnen- of buitenlandse reizigers enkel nog terecht in automaten in de gang naar de sporen of in de ruimte voorbij spoor 10. Zeg maar aan de achterkant van het station, vriendelijk verwoord als de ‘kant Sint-Michiels’. De operationele leiding van de spoorwegen nam deze beslissing op eigen houtje, zonder enige bevraging of informatieronde.

Dwaas

“Veel mensen, zeker de Bruggelingen, vinden dit een jammerlijke, onverantwoorde en zelfs dwaze beslissing”, zegt gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche. “De eens zo indrukwekkende en mooie stationshal met die specifieke loketten, omgeven door de unieke kunstwerken, is nu gesloten en met een lelijk hekken afgezet. Als dit nog een tijdje doorgaat, dan zal het verval van de zaal en van de kunstwerken snel en vernietigend doorgaan.”

N-VA Brugge vindt dit onaanvaardbaar en kan het niet langer aanzien. Vandaar deze zachte, tijdelijke bezetting. “Voor ons moet de inkomhal van ons station gewoon en wel meteen weer open”, vervolgt Pol Van Den Driessche. “Als een van de belangrijkste toegangspoorten naar en als de fraaie vertrekplaats vanuit de schoonste Vlaamse stad. Bruggelingen en toeristen moeten weer die fantastische inkomhal kunnen bewonderen.”

Propere toiletten

“Ze moeten er treintickets kunnen aanschaffen, vooral elektronisch maar hopelijk nog aan minstens één bemand loket. Want niet iedereen is technologisch zo onderlegd en aan een machine kan je sommige vragen niet stellen. Ook toeristen raken niet altijd wijs hoe zij een kaartje kunnen aanschaffen en zitten vaak met nog meer vragen”, aldus het gemeenteraadslid.

“De stationshal moet bovenal weer de plaats zijn waar mensen, ook zittend, kunnen wachten op hun vertrekkende of aankomende trein. Een plaats ook waar er vlakbij ook propere toiletten zijn, want nu moet men helemaal naar die achterkant voor een sanitaire stop en dat is voor sommige oudere en zieke mensen absoluut geen evidentie. Tegelijk zouden enkele loketten tot toeristisch informatiebureau kunnen worden omgetoverd, want vandaag zit dat infopunt wat opgesloten in een inspiratieloos, kil kantoortje.”

Politie

N-VA oppert voorts de mogelijkheid dat de politie er een open loket krijgt, veel toegankelijker dan het bureautje achter een altijd gesloten, bijna onvindbare deur. “Op de vloer van de inkomhal zou men een grote kaart van Brugge kunnen aanbrengen, waarop bezoekers hun wandelroute kunnen uitstippelen. Jonge en andere straatmusici zouden hier nu en dan de kans moeten krijgen om hun talenten te laten horen”, luidt het.

“In de zaal achter de loketten kunnen mensen hun dure fietsen stallen, zoals dat vroeger gebeurde. Men kan daar eveneens een rustige plek voorzien voor ouders die hun baby’s willen verversen en voeding geven. Als deze inkomzaal opnieuw gaat leven, dan vindt dat typische stationsbuffet – waar zo veel herinneringen aan vast hangen – vast wel een nieuwe uitbater. Kortom, mits wat creativiteit zijn er talloze invullingen voor deze indrukwekkende ruimte te vinden.”

Nalatigheid

Volgens Vlaams parlementslid Maaike De Vreese werd in geen enkele andere Vlaamse kunststad de statige inkomhal van het station gesloten voor het publiek. “Eigenlijk is dat toch ondenkbaar! Iedereen is onder de indruk van de majestatische zaal en koepel van het Antwerpse Centraal Station.”

“Ook in Gent Sint-Pieters knapte men de inkomhal met de muurschilderijen prachtig op. Net zoals dat in Leuven enkele jaren geleden het geval was. Allemaal schitterend gedaan. En wij zouden dan moeten toestaan dat ons station er verwaarloosd gaat bijliggen? Wij die toch dé toeristische stad van Vlaanderen zijn? Met dagelijks zo’n twintigduizend reizigers.”

De Brugse lijsttrekker laat het daar niet bij en diende meteen een vraag om uitleg in bij haar partijgenoot, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, om de NMBS fors op de vingers te tikken wegens schuldige nalatigheid bij het onderhoud van hun beschermde eigendom.