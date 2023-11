Deze ochtend problemen met treinen tussen Kortrijk en Antwerpen door vrieskou: “Treinbestuurder raakte zelf niet met de trein in het station”

Donderdagochtend waren er wat problemen met de treinen tussen Kortrijk en Antwerpen door de vrieskou. “De treinbestuurder kwam zelf met de trein naar Kortrijk vanuit Antwerpen. De bovenleidingen wisten van de vrieskou, waardoor de trein niet kon doorrijden en moest terugkeren naar Antwerpen. De bestuurder kon onmogelijk op tijd in Kortrijk raken, waardoor wij helaas de trein moesten beperken”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS.

Donderdagochtend werd de trein van 6.58 uur in Kortrijk richting Antwerpen geschrapt. “Ik neem normaal dagelijks de trein en kom dan in Antwerpen aan om 8.23 uur. Maar deze ochtend helaas al weer niet. We zaten al aan boord van de trein toen we te horen kregen van de conducteur dat de trein niet zou vertrekken. “We kunnen niet vertrekken, omdat we geen bestuurder hebben. Hij komt zelf met de trein en heeft vertraging. Het zal nog minstens 30 minuten duren voor we kunnen vertrekken”, klonk het in de trein”, beschrijft een pendelaarster.

Even later werd de trein uiteindelijk volledig afgeschaft. “We moesten dan maar overstappen op een andere trein, die al overvol zat en dan nog eens in Gent ook overstappen op een veel te volle stoptrein. In plaats van om 8.23 uur ben ik nu om 9.15 uur aangekomen in het station van Antwerpen, maar van daaruit ben ik nog een half uur onderweg”, zucht de pendelaarster.

“Het klopt inderdaad dat de trein niet kon rijden, zoals gepland. Onze werknemers maken inderdaad zelf soms gebruik van de trein om op hun beginpunt te raken. Als zij vertragingen hebben, proberen we dat op te lossen met taxi’s of dergelijke, maar dat lukt niet altijd. In dit geval waren er problemen door de weersomstandigheden. De bestuurder kon er door de vorst niet raken, waardoor we de trein helaas moesten beperken”, legt Bart Crols, woordvoerder NMBS uit.

Klacht indienen

De betrokken pendelaarster diende ondertussen al klacht in bij de NMBS. “Helaas is de gemiddelde antwoordtermijn ook lang, namelijk 20 dagen”, zucht ze. “We raden de passagiers zeker aan om ons dit te laten weten, hetzij via een klacht of via sociale media. Wij bundelen al die klachten, analyseren dit en brengen dit ook in kaart. Dat is nuttige informatie voor ons. Dat gaan we niet gewoon klasseren, maar we reageren ook op de mensen, zo krijgen we een volledig inzicht op de situatie”, stelt Crols.

“De ideale situatie zou natuurlijk zijn als er geen klacht moet ingediend worden en de treinen op tijd rijden. We raden de mensen ook aan om compensatie aan te vragen. Van zodra je een half uur vertraging hebt, kan je de helft van de kostprijs van jouw ticket terugkrijgen. Als je meer dan een uur vertraging hebt of omwille van omstandigheden niet op jouw bestemming geraakt, dan kan je jouw volledige ticket terugvragen. Als mensen voor hun ticket betalen en dan gebeurt dit, dan hebben ze daar het recht op”, besluit Crols.

