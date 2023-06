Deze 12 tramhaltes van de Kusttram krijgen binnenkort een nieuwe naam

Op zaterdag 1 juli veranderen twaalf haltes van de Kusttram van naam. Het gaat om haltes in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Oostende, Bredene, De Haan en Knokke-Heist.

De Lijn, het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen, wijzigt in juli de namen van twaalf Kusttramhaltes. Deze naamswijzigingen zijn volgens De Lijn nodig omdat de oude haltenamen niet meer passen bij de huidige situatie en/of directe omgeving, of omdat ze niet meer logisch klinken. Om reizigers niet meer in de war te brengen met die onlogische haltenamen en de herkenbaarheid en daarmee ook het comfort van de reiziger te verbeteren, werd daarom beslist om de haltenamen aan te passen.

Eerstdaags start De Lijn met de aanpassingen van de namen aan de haltes, maar ook alle kaartmateriaal aan de haltes en op de website, evenals alle andere communicatie over de Kusttram, krijgen nog voor de zomer een update met de nieuwe namen.

De nieuwe haltebenamingen zullen vanaf begin juni zichtbaar worden aan de betrokken haltes en in alle nieuwe zomercommunicatie over de Kusttram. De haltebenamingen worden uiteraard aangepast in beide rijrichtingen.

Overzicht

Deze Kusttramhaltes krijgen vanaf 1 juli 2023 een nieuwe benaming:

De Panne

De Panne Golfstraat wordt De Panne Canadezenplein

Koksijde

Oostduinkerke Groenendijk Bad wordt Oostduinkerke Groenendijk

Nieuwpoort

Nieuwpoort Zonnebloem wordt Nieuwpoort Sint-Bernardusplein

Nieuwpoort Ysermonde wordt Nieuwpoort Victorlaan

Oostende

Raversijde Domein Raversijde wordt Raversijde Provinciedomein

Oostende Raversijde wordt Raversijde Middenlaan

Oostende Ravelingen wordt Oostende Duinenkerkje

Oostende Weg naar Vismijn wordt Oostende Vismijn

Oostende Duin & Zee wordt Oostende Oosteroever

Bredene

Bredene aan Zee wordt Bredene Duinenplein

De Haan

De Haan Preventorium wordt De Haan Zeepreventorium

Knokke-Heist