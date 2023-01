Derde deelwagen voor Waregem, standplaatsen meer verspreid

Door het stijgende gebruik van de beschikbare deelwagens trekt het stadsbestuur van Waregem dit jaar nog meer budget en middelen uit voor dit type van mobiliteit. Er komt een derde deelwagen bij én de standplaatsen van de wagens worden meer verspreid over het stadscentrum. Elke deelwagen is bovendien 100 procent elektrisch.

De voorbije twee jaar nam het stadsbestuur deel aan het project regionale uitrol deelmobiliteit, via Intercommunale Leiedal. Dat gebeurde in het kader van de subsidieoproep voor Lokale Klimaatprojecten.

Daardoor kwamen er 17 deelwagens van Fox Share in onze regio. Daarvan stonden er twee elektrische deelwagens op de parking aan Waregem Expo. Dit subsidieproject loopt nu af.

Drie wagens zonder subsidie

Het voorbije jaar steeg het gebruik van deze wagens merkbaar. Daarom tekent het stadsbestuur nu in op het nieuwe raamcontract via Intercommunale Leiedal. De voordeligste aanbieder voor de periode 2023-2026 is opnieuw Fox Share.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoewel er voor deze overeenkomst geen (Vlaamse) subsidies meer zijn, breidt het stadsbestuur het aanbod in Waregem uit. Naast de twee bestaande voertuigen komt er een derde deelwagen van het type bestelwagen.

Ook voor stadspersoneel

Op vraag van onze inwoners worden de standplaatsen van de deelwagens ook meer gespreid over het stadscentrum. Eén wagen blijft op de parking aan Waregem Expo staan, één wagen verhuist naar de Noorderlaan (omgeving van het station) en het andere voertuig komt naar de Zuiderlaan aan de Zorgcampus.

Omdat het stadsbestuur binnen haar organisatie ook streeft naar meer duurzaamheid zullen de deelwagens ook gebruikt worden door het stedelijk personeel voor milieuvriendelijke dienstverplaatsingen.