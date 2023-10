Dentergem start met gratis marktbus: “Inschrijven hoeft zelfs niet”

Wie naar de wekelijkse markt wil gaan, maar geen vervoer heeft of liever zelf niet rijdt, kan vanaf dinsdag 31 oktober vanuit Markegem, Dentergem en Oeselgem de nieuwe ‘marktbus’ nemen.

De bus doet op dinsdag tussen 8.30 en 12 uur drie keer een toer doorheen de dorpskernen van Dentergem. “Zowel vroege vogels als mensen die liever wat langer blijven liggen kunnen dus mee”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Het concept is eenvoudig: wie meewil, staat op tijd klaar aan de opstapplaats. Inschrijven hoeft dus niet. Er zijn drie op- en afstapplaatsen voorzien: in Markegem aan de loods van het lokaal bestuur in de Dentergemstraat 35, in Dentergem aan het JOC in de Wontergemstraat 7 en in Oeselgem aan het Leieheem op het Rosalie ‘t Feltplein. Voor rit 1 vertrekt de bus om 8.39 uur vanuit Markegem en is de aankomst om 9 uur. Voor rit 2 om 9.30 uur en aankomst 10 uur en voor rit 3 start om 10.30 uur en aankomst om 11 uur.

Voor de rit naar huis kan je aan de kerk van Wakken opstappen om 9.20 , 10.20 of 11.20 uur. “Na het shoppen op de markt kan je dus nog even binnenspringen bij een lokale horecazaak voor een koffie of aperitief”, aldus de burgemeester.