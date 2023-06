Delegatie actiegroep ‘Geen knik in de Driekerkenstraat’ protesteert bij recent geopende Leiebrug tussen Bissegem en Marke

Sinds maandag is de nieuwe stalen Leiebrug tussen Bissegem en Marke klaar voor gebruik. Een delegatie van de actiegroep ‘Geen knik in de Driekerkenstraat’ was maandagavond aanwezig om de situatie te analyseren. De knip op het einde van de Driekerkenstraat, ter hoogte van autogroep Bartier, stuit nog steeds op protest. “We discrimineren in feite een volledige deelgemeente. Dit is een verbindingsweg tussen mensen”, zegt woordvoerder en nieuw bestuurslid van Vlaams Belang Kortrijk Marniek De Bruyne. “We weten intussen dat de actiegroep niets meer is dan een politiek vehikel van extreemrechts. De knip is er en blijft er”, reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

In functie van meer verkeersveiligheid geldt er eenrichtingsverkeer waardoor je enkel van Bissegem naar Marke kan rijden, maar niet omgekeerd. Dan moet men rijden via de Ring.

Overlegmomenten

Ondanks meerdere overlegmomenten over de knip in Bissegem vinden de actievoerders dat er niet naar hen werd geluisterd. “Tijdens die werkgroepen heb ik mensen ontmoet die na twee keer niet meer zijn gegaan om de doodeenvoudige reden dat ze er eigenlijk niets te zeggen hadden. We zaten daar voor spek en bonen. We hadden geen inbreng, alles was beslist”, aldus Marniek.

In 2021 reikte het actiecomité twee alternatieven aan om alsnog het autoverkeer in beide richtingen te behouden, maar die bleken niet werkbaar te zijn. Alle mogelijke alternatieven werden destijds door schepen van Mobiliteit Axel Weydts onderzocht. Uit hun haalbaarheidsstudies bleek dat een fietsstraat zonder knip niet kan functioneren.

“Inefficiënte maatregel”

Die knip wordt echter nog steeds door enkele actievoerders gezien als een inefficiënte maatregel. “De mensen van Marke zullen nog steeds langs hier terugkeren. Daarnaast stelde ik deze week pijnlijke dingen vast via Facebook. Mensen zeggen dat ze niet meer naar Bissegem zullen gaan omdat ze nu een betere markt hebben in Marke, dat Bissegem toch aan het doodgaan is en dat Marke er wel bij vaart. Dat wil je toch niet lezen”, zegt een opgewonden Marniek.

“Ze stellen de Ring voor om met de auto om te rijden, maar een traject van 3,5 kilometer is behoorlijk wat en voor senioren niet evident die de snelheid van de R8 willen mijden.”

Daarnaast is de actiegroep niet overtuigd van de gehanteerde officiële verkeersmetingen en vinden ze die niet representatief voor de werkelijkheid. “We blijven samenkomen met de actiegroep om druk uit te oefenen om de knip terug te draaien.”

“Soms moeten kinderen tijdens piekmomenten tussen de auto’s door laveren op de aangewezen oversteekplaatsen omdat bestuurders het kruispunt niet vrijlaten” – Stijn Gruwier

Bissegemnaar Stijn Gruwier woont in de Gullegemsesteenweg en heeft twee kinderen van zes en zeven jaar die naar basisschool De Tandem gaan bij de Driekerkenstraat.

“Met het verhaal van de knip zagen wij jammer genoeg veel negatieve artikels passeren, maar er zijn eigenlijk heel veel mensen positief, maar die hoor je natuurlijk minder naast enkele mondige mensen. Net zoals bij elke verandering krijg je wat tegenwind.”

Verkeerssituatie

“We willen onze kinderen met de fiets naar school sturen, maar we vonden de verkeerssituatie te gevaarlijk. Soms moeten kinderen tijdens piekmomenten tussen de auto’s door laveren op de aangewezen oversteekplaatsen omdat bestuurders het kruispunt niet vrijlaten. Dankzij de geïnstalleerde telramen in de omliggende straten zoals mijn straat, de Heulsestraat, Meensesteenweg en Driekerkenstraat en de bijhorende verkeersanalyses kunnen we dit probleem ook effectief aantonen.”

Stijn toont aan de hand van een grafiek de periode in najaar 2019, toen er al in december een maand eenrichtingsverkeer in de Driekerkenstraat was naar aanleiding van werken aan de kluifrotonde. “Deze objectieve cijfers tonen dat een knip wel degelijk veel sluip- en transitverkeer kan voorkomen wat de leefbaarheid in Bissegem ten goede komt.”