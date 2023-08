Deinsesteenweg in Tielt langer afgesloten dan voorzien: riolering verderop zinkgat ook beschadigd

Op woensdag 9 augustus ontstond er een zinkgat op de Deinsesteenweg (N35), ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderring (N35g) in Tielt. Het wegdek is intussen hersteld, maar de weg wordt nog niet opnieuw opengesteld: camera-onderzoek wees uit dat de riolering in de buurt van het zinkgat sterk beschadigd is. De weg blijft daarom afgesloten. Wanneer de Deinsesteenweg opnieuw wordt opengesteld, is op dit moment nog niet bekend.

Breuk in riolering onder Deinsesteenweg

Woensdag 9 augustus ontstond er een zinkgat op de Deinsesteenweg in Tielt, ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderring. De riolering, beheerd door Aquafin, bleek gebroken en het water in de rioleringsbuis vloeide weg. Dat water heeft de onderbouw van de weg volledig weggespoeld waardoor het wegdek het begaf en het zinkgat ontstond.

De Deinsesteenweg werd onmiddellijk afgesloten en gelukkig raakte niemand gewond. De aannemer startte met de herstellingswerken, die hij woensdag 16 augustus afrondde.

Camera-onderzoek: bijkomende defecten aan riolering

Normaal gezien zou de Deinsesteenweg, na de herstellingen van de aannemer, opnieuw worden geopend voor het verkeer tussen Tielt en Deinze. Bij camera-onderzoek bleek echter dat niet alleen de riolering onder het zinkgat beschadigd was. Verderop op de Deinsesteenweg is er ook nog schade vastgesteld aan andere rioleringsbuizen. Daarom beslisten Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tielt om de weg af te sluiten, om het veilig te houden voor alle weggebruikers.

Meer informatie volgt later

Vrijdag 18 augustus zitten Aquafin, Wegen en Verkeer en de stad Tielt samen om een oplossing te vinden voor de beschadigde riolering. Wanneer de Deinsesteenweg opnieuw wordt opengesteld, is vandaag nog niet bekend. Als er meer nieuws is, zal Wegen en Verkeer dit laten weten.