Dégage roept volgende stadsbestuur op om particulier autodelen nog meer te ondersteunen

Bij Dégage lenen Kortrijkzanen hun eigen auto uit aan buurtbewoners. De Kortrijkse vrijwilligers van vzw Dégage roepen het volgende stadsbestuur op om particulier autodelen nog meer te ondersteunen en zo belangrijke stappen te zetten richting een duurzamere en inclusievere stad.

Autodelen zit in de lift, ook in Kortrijk. Naast Cambio en FOX Share, deelplatformen met een eigen autovloot, is ook particulier autodelen steeds prominenter aanwezig in onze stad. “Autodelen creëert ruimte in de stad, het zorgt ervoor dat iedereen mee kan, het verlaagt de milieu-impact van auto’s en draagt bij aan een groter gemeenschapsgevoel. Kortom, autodelen is de toekomst”, zegt Floor Vandewalle, van vzw Dégage Kortrijk.

“Door particulier autodelen op dezelfde wijze te ondersteunen als andere deelplatformen kan de stad duurzame en inclusieve mobiliteit een serieuze boost geven”

“Door particulier autodelen op dezelfde wijze te ondersteunen als andere deelplatformen kan de stad duurzame en inclusieve mobiliteit een serieuze boost geven. Dégage is bij uitstek het autodeelplatform dat hierbij kan helpen. Dit burgerinitiatief hanteert geen winstmodel, maar streeft naar minder auto’s in de stad, tracht iedereen de kans te bieden om deel te nemen aan het verkeer en wil het sociaal weefsel stimuleren. Dat zijn doelstellingen die ook het Kortrijkse stadsbestuur nauw aan het hart (moeten) liggen.”

Twee deelauto’s per 1.000 inwoners

In Kortrijk en deelgemeenten zijn er ruim 40 deelwagens actief. Door het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) mee te ondertekenen, engageerde Kortrijk zich ertoe om tegen eind 2030 een aanbod van twee deelauto’s per 1.000 inwoners te hebben. “Eind 2023 heeft Kortrijk 30 procent van die doelstelling behaald. Dat kan en moet beter.”

Daarom dringt Dégage Kortrijk er bij het nieuwe stadsbestuur op aan om: stimulansen aan te bieden om de drempels weg te werken die de gewenste groei van particulier autodelen belemmeren, het aanbod aan (particulier) autodelen consequent op te nemen in alle stadscommunicatie en Dégage Kortrijk als vrijwilligersvereniging te ondersteunen.